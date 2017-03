Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim

Nguyễn Tiến Trung trước đó là quân nhân tại Trung đoàn Gia Định thuộc Bộ chỉ huy quân sự TP.HCM, bị loại ngũ ngày 6-7-2009, trước khi bị bắt một ngày.

Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1983, từng học tại Trường đại học Bách khoa TP.HCM, sau đó du học tại Pháp năm năm, về nước và nhập ngũ vào đầu năm 2008.

Theo cơ quan điều tra, từ khi du học tại Pháp, Trung đã có tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân phản động lưu vong. Cuối năm 2006, Trung viết đơn xin gia nhập tổ chức phản động “Đảng dân chủ Việt Nam” và được tổ chức này cử vào vị trí phó tổng thư ký phụ trách thanh niên. Trung đã lập blog để phát tán nhiều tài liệu phản động, nhiều lần gặp các đối tượng phản động để bàn chủ trương, kế hoạch chống đối nhà nước Việt Nam. Trung cũng chính là người tuyên truyền, lôi kéo Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức (đã bị bắt)... tham gia hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước cùng với mình.

Từ khi du học xong và trở về nước, trong quá trình tham gia nghĩa vụ quân sự, Trung vẫn tiếp tục liên lạc với các đối tượng phản động ở nước ngoài, nhiều lần vi phạm kỷ luật quân đội như không thực hiện nhiệm vụ được phân công, tiết lộ bí mật hành quân nên đã bị loại ngũ.

Cùng ngày 7-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam một đối tượng khác là thành viên của tổ chức phản động “Đảng dân chủ Việt Nam”. Đó là Trần Anh Kim 60 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP Thái Bình. Trước khi bị bắt, Kim đã được các đối tượng cầm đầu tổ chức phản động nêu trên phong làm phó tổng thư ký.

Theo cơ quan an ninh, Kim nguyên là trung tá, phó chỉ huy trưởng phụ trách chính trị thuộc Ban chỉ huy quân sự TP Thái Bình, từng ngồi tù về tội liên quan đến quản lý kinh tế. Sau khi ra tù, Kim liên hệ với các đối tượng phản động, lôi kéo một số đối tượng bất mãn khác thành lập các nhóm chống nhà nước, kích động quần chúng khiếu kiện... Những hành vi của Kim đã bị cảnh cáo, phê phán nhiều lần nhưng Kim vẫn không từ bỏ. Điều tra của cơ quan an ninh điều tra cho thấy, ít nhất Kim đã viết hơn 60 tài liệu có nội dung chống nhà nước để phát tán lên mạng Internet và gửi cho các đối tượng phản động khác. Vì vậy, cơ quan công an đã quyết định bắt tạm giam Kim theo quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự.