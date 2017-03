Khởi tố, bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Sỹ

Hai dự án ODA và vụ án PCI... Dự án đại lộ Đông Tây TP.HCM được khởi công từ ngày 31-1-2005 với tổng chiều dài 21,890 km đường giao thông, có tổng vốn đầu tư ban đầu là 9.864 tỷ đồng. Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM cũng được triển khai với tổng mức đầu tư 4.163 tỷ đồng. Cả hai dự án đều do Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước thành phố quản lý dưới sự điều hành của nguyên Giám đốc Huỳnh Ngọc Sỹ. Công ty Tư vấn xây dựng quốc tế Thái Bình Dương (Pacific Consultants International - PCI) Nhật Bản là đơn vị tư vấn của hai dự án này. Ngay sau khi báo chí Nhật Bản đưa tin về việc đưa và nhận hối lộ có liên quan đến một số cán bộ của Việt Nam, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao liên hệ với phía Nhật để đề nghị chuyển hồ sơ, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra tiếp nhận, xử lý, làm rõ tới đâu sẽ xử lý tới đó. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thành lập ban chuyên án và tiến hành điều tra vụ việc. Cuối tháng 10-2008: Bộ Công an báo cáo Thủ tướng kết quả xác minh ban đầu, trong đó phát hiện một số vi phạm pháp luật ở BQL liên quan đến ông Sỹ. 11-11-2008: Trong phiên điều trần đầu tiên tại Tòa án quận Tokyo (Nhật Bản), các công tố viên cho hay các bị cáo là quan chức PCI đã thừa nhận đưa hối lộ ông Huỳnh Ngọc Sỹ tổng cộng 2,6 triệu USD, tương đương 10% giá trị hợp đồng để được ưu đãi trong các hợp đồng tư vấn giai đoạn 2001-2003. Tuy nhiên, các công tố viên chỉ xác định vụ án hình sự liên quan đến hai đợt hối lộ 600.000 USD năm 2003 và 220.000 USD năm 2006. 15-11-2008: Thủ tướng có văn bản chỉ đạo TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ và giao Bộ Công an tiếp tục điều tra sự việc. 19-11-2008: Thành ủy TP.HCM họp thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân ký ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Sỹ. 8-12-2008: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ tại BQL dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.HCM theo Điều 279 và 289 Bộ luật Hình sự. 3-1-2009: Tòa án tại Nhật Bản tuyên xử các cựu quan chức PCI tội hối lộ quan chức Việt Nam. Có ba bị cáo hưởng án treo từ 18 đến 24 tháng. Bị cáo thứ tư là cựu chủ tịch PCI Masayoshi Taga đang bị xử riêng vì liên quan một vụ gian lận khác. Công ty PCI bị phạt 70 triệu yen (tương đương 780.000 USD). 9-2-2009: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Giám đốc và ông Lê Quả - Phó Giám đốc BQL dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.HCM về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sáng 11-2, VKSND tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng này. Chiều cùng ngày, lệnh bắt, khám xét được thi hành. TS