Khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ tại BQL dự án Đông-Tây

Diễn biến vụ nghi vấn hối lộ PCI - Ngày 25-6-2008: Nhật báo Nhật bản Yomiuri đưa tin cơ quan điều tra nước này đang điều tra PCI về những vụ gửi tiền hối lộ cho các viên chức chính phủ ở Đông Nam Á. - Giữa tháng 7: Viện công tố vùng Tokyo cử hai công tố viên sang Việt Nam đề nghị phối hợp điều tra. - Ngày 8-9: VKSND tối cao chuyển hồ sơ cho Bộ Công an đề nghị điều tra theo yêu cầu của Nhật Bản. - Cuối tháng 10: Bộ Công an báo cáo Thủ tướng kết quả xác minh ban đầu. - Ngày 15-11: Thủ tướng chỉ đạo TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ và giao Bộ Công an tiếp tục điều tra. - Ngày 19-11: Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Sĩ. - Ngày 5-12: Tại hội nghị các nhà tài trợ, Nhật không cam kết các khoản vay ODA mới cho Việt Nam cho đến khi có kết luận cuối cùng về nghi án hối lộ PCI. - Ngày 9-12: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ tại BQL dự án đại lộ Đông-Tây và môi trường nước TP.HCM theo Điều 279 và 289 Bộ luật Hình sự.