Không bị động bất ngờ, tránh mắc mưu khiêu khích

Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh BĐBP Việt Nam, cho hay do lưu lượng tàu thuyền trong nước và nước ngoài ra vào, qua lại ngày càng nhiều nên tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội có diễn biến phức tạp như xuất nhập cảnh trái phép, sử dụng chất nổ, kích điện khai thác thủy sản, buôn lậu gian lận thương mại, tàu cá nước ngoài xâm phạm khai thác thủy sản…

Tại hội nghị, nhiều lãnh đạo các địa phương kiến nghị cần tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho các lực lượng chức năng và BĐBP để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, cần có chính sách đặc thù hỗ trợ cho ngư dân trang bị các phương tiện hiện đại để đánh bắt xa bờ, hiện diện một cách thường xuyên hơn trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt quy chế này trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới biển, đảo; triển khai có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trong KVBG biển. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng hoạt động trong KVBG biển nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại quân sự. Chủ động phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển của các nước có liên quan tổ chức tuần tra chung; phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời hiệu quả các vụ việc xảy ra đúng pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế; trên tinh thần hợp tác, hòa bình, hữu nghị, tránh bị động, bất ngờ, sơ hở, mắc mưu khiêu khích, tạo cớ của nước ngoài.

M.CƯỜNG