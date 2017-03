Không cần thêm gói kích cầu

Về gói kích cầu thứ nhất đã và đang được thực hiện, có thể chia làm bốn gói nhỏ: Một là hỗ trợ lãi suất 4% (17.000 tỷ đồng); hai là gói hỗ trợ tiêu dùng (hỗ trợ người nghèo ăn Tết, miễn thuế thu nhập cá nhân); ba là hỗ trợ đầu tư (giảm, miễn, hoãn thuế doanh thu, thuế VAT, cho nông dân vay không lãi suất để mua thiết bị, máy móc); bốn là đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản (hạ tầng, nhà ở sinh viên, chung cư cho người thu nhập thấp...).

Trong bốn gói này, gói thứ tư là lớn nhất nhưng hầu như chưa triển khai được gì, do nguồn vốn không có (phát hành trái phiếu không thành công), do tính chất dài hạn của loại hình đầu tư khó phù hợp với tiêu chí kích cầu (kịp thời) trong điều kiện năng lực triển khai kích cầu của bộ máy rất có hạn. Tác động mạnh nhất và đã hoàn thành sứ mệnh của nó là gói hỗ trợ lãi suất 4%. Tuy nhiên, xét về thực chất thì đây là giải cứu chứ không phải kích cầu. Gói này đã giải thoát nhiều doanh nghiệp (DN) khỏi tình trạng “ách tắc” lưu thông vốn do gánh nặng nợ xấu; kích hoạt nền kinh tế, giúp các DN và ngân hàng thoát khỏi “điểm chết”.

Như vậy, thời gian qua, để kinh tế khôi phục lại tăng trưởng, gói giải cứu đóng vai trò chính, còn các gói kích cầu đúng nghĩa chưa phát huy được tác dụng bao nhiêu. Sở dĩ chúng ta lấy lại được đà tăng trưởng phần lớn gói kích cầu vẫn chưa được phát huy là do nền kinh tế của ta đã chạm đáy trước thời điểm suy thoái kinh tế toàn cầu. Tác động bên ngoài rất lớn nhưng chỉ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã trầm trọng mà thôi.

Nền kinh tế với 95% số DN vừa và nhỏ, 70% lao động nông thôn, các DN nhà nước lớn cơ bản bình yên vô sự cho đến nay tự xác nhận rằng nó có đủ năng lực vươn lên ngay cả khi Chính phủ không tiếp tục gói kích cầu... Không nhất thiết phải tiếp tục gói kích cầu trong giai đoạn tới mà nền kinh tế vẫn có thể duy trì xu hướng cải thiện tốc độ tăng trưởng

Ngân sách nước ta là ngân sách trường kỳ thâm hụt (hàng chục năm qua thường xuyên thâm hụt khoảng 5% GDP/năm). Việc tiếp tục thực hiện gói kích cầu thứ hai đồng nghĩa với việc sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách. Hậu quả không chỉ là thâm hụt ngân sách tăng, các cân bằng tiền tệ chịu áp lực lớn mà nghiêm trọng không kém là sự tổn hại cơ chế, thúc đẩy xu hướng phục hồi môi trường kinh doanh bất bình đẳng, có hại lâu dài cho cộng đồng DN.

Kích cầu luôn luôn là cung ứng vốn với điều kiện dễ dãi, có lợi cho người vay, thiệt hại trực tiếp cho ngân sách và đặc biệt là gây tổn hại nguyên tắc thị trường của cơ chế phân bổ nguồn lực, làm méo mó môi trường kinh doanh. Về nguyên tắc, trong điều kiện nền kinh tế ốm yếu về thể lực, chưa vững mạnh về cấu trúc thể chế, một khi quá trình khôi phục tăng trưởng đã xác lập được thì cần sớm chuyển sang ưu tiên khôi phục môi trường kinh doanh thị trường bình thường, củng cố thể chế hơn là tiếp tục ưu tiên mục tiêu tốc độ tăng trưởng.

