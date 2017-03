Không có chủ trương cho Trung Quốc khai thác bauxite

Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn QH cần phải quan tâm đến đời sống người dân nhiều hơn nữa, tăng cường giám sát các vấn đề về tai nạn giao thông, xây trường ĐH tràn lan… Đặc biệt, vấn đề chủ quyền biển, đảo, lao động nước ngoài không phép ở một số địa phương được nhiều cử tri đặt ra.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết vấn đề chủ quyền quốc gia về biển, đảo là vấn đề thiêng liêng của mỗi quốc gia. Quan điểm của Nhà nước là giải quyết vấn đề này theo đường lối đàm phán hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Về vấn đề lao động Trung Quốc ở công trường bauxite Lâm Đồng, Chủ tịch nước khẳng định: “Chúng ta không có chủ trương cho Trung Quốc vào khai thác bauxite. Lao động của họ có mặt là do phía Trung Quốc trúng thầu cung cấp thiết bị lắp đặt nhà máy nên khi xong việc thì họ phải về nước. Việc khai thác bauxite sẽ do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đảm trách”.

N.NAM