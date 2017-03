Không có chuyện vạch tội giữa giám đốc và chủ tịch tỉnh

Sau khi kỳ họp bất thường kết thúc, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức họp báo công bố những thông tin liên quan đến việc xử lý ông Nguyễn Trường Tô. Chủ trì cuộc họp báo là ông Hoàng Trung Luyến, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Hoàng Đình Châm, Phó Chủ tịch tỉnh, đồng thời cũng là người được giao tạm thời phụ trách lãnh đạo UBND tỉnh thay ông Tô.

Ông Luyến cho biết:

Tại cuộc họp công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư ngày 25-7, đồng chí Nguyễn Trường Tô đã phát biểu thừa nhận bản thân đã vi phạm về đạo đức, lối sống và xin nhận hình thức kỷ luật.

Không có chuyện vạch tội nhau

. Dư luận cho rằng vụ việc vừa rồi có liên quan đến mâu thuẫn nội bộ giữa giám đốc công an tỉnh và chủ tịch Nguyễn Trường Tô?

+ Ông Hoàng Đình Châm: Khuyết điểm của đồng chí Tô vừa qua xuất phát từ việc bản thân đồng chí Tô đã không tu dưỡng, rèn luyện. Không có gì là mất đoàn kết, vạch tội nhau. Việc đồng chí Vận (Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Bình Vận - PV) cung cấp thông tin về ảnh khỏa thân của ông Tô là nghiệp vụ của ngành công an. Đồng chí Vận cung cấp là đúng chứ không có đơn tố cáo đồng chí Tô. Còn đồng chí Tô tố cáo một số việc liên quan đến ông Vận là với tư cách cá nhân chứ không phải tập thể. Vấn đề này Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã kết luận được một số việc, còn lại sẽ tiếp tục làm rõ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang: “Khuyết điểm của đồng chí Tô vừa qua xuất phát từ việc bản thân đồng chí Tô đã không tu dưỡng, rèn luyện”… Ảnh: VT

+ Ông Hoàng Trung Luyến: Đồng chí Tô đã gây ra vi phạm về đạo đức, lối sống do không tự tu dưỡng, rèn luyện, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của đảng bộ. Đây là mất mát của đồng chí Tô và cũng là mất mát của cả đảng bộ.

. Tại buổi trả lời báo chí ngày 9-7, ông Trần Hải Dương - người phát ngôn UBND tỉnh đã khẳng định UBKT Trung ương kết luận ông Tô sống buông thả là chưa thỏa đáng. Nay việc đã hai năm rõ mười thì có xem xét trách nhiệm của người phát ngôn?

+ Ông Hoàng Đình Châm: UBKT Trung ương đã có văn bản yêu cầu UBKT Tỉnh ủy xem xét phát ngôn của đồng chí Dương. Hiện nay UBKT Tỉnh ủy đang triển khai thực hiện yêu cầu này. Khi sự việc được xác minh, kết luận thì sẽ có thông tin cho báo chí.

“Ngồi chơi xơi nước”

. Được biết, ông (Hoàng Đình Châm) chính là người trực tiếp nhiều lần về Hà Nội để mời ông Nguyễn Trường Tô về giúp tỉnh Hà Giang. Vậy ông đánh giá thế nào về tính cách của ông Tô?

+ Ông Hoàng Đình Châm: Đồng chí Tô là cán bộ rất năng nổ, hoàn thành công việc rất tốt nên khi đó tỉnh muốn xin về. Được tỉnh phân công và giao nhiệm vụ, tôi trực tiếp năm lần làm việc với Bộ Nông nghiệp xin đồng chí Tô về làm. Trước khi làm chủ tịch tỉnh, có thể nói bước trưởng thành của đồng chí Tô là rất nhanh và gần như không qua bước phó, đều đứng đầu hết. Ngoài ra, nhiệm vụ gì cũng làm rất tốt, nhất là công tác chuyên môn. Khi đồng chí Tô có khuyết điểm, tôi là người rất bất ngờ.

. Sắp tới, các cơ quan xác định điều tra như thế nào khi ông Tô cũng nằm trong danh sách bị tố cáo liên quan đến vụ án Sầm Đức Xương?

+ Ông Hoàng Trung Luyến: Vụ án này sau khi xét xử phúc thẩm đã bị tuyên hủy và đang tiếp tục điều tra làm rõ lại từ đầu. Quan điểm của tỉnh là cá nhân nào liên quan đến vụ án này, nếu có vi phạm thì phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

. Được biết, khi tổ chức xử lý vụ việc liên quan đến ông Tô, bí thư Tỉnh ủy nói rằng sẽ xử lý nghiêm những vấn đề còn tồn tại. Cụ thể là gì?

+ Ông Hoàng Trung Luyến: Thứ nhất, tồn tại ở việc quản lý đảng viên, cán bộ thuộc diện mà Chính phủ, Ban Bí thư quản lý. Hai là cũng rút kinh nghiệm khi có sự việc xảy ra, tập thể xem xét giải quyết thế nào cho nhanh gọn, dễ dàng. Làm thế nào quản lý tốt hơn, nhất là vấn đề rèn luyện, giám sát về xây dựng đạo đức, lối sống, cái này rõ ràng lâu nay làm chưa được chặt chẽ…

. Ông Tô sẽ được bố trí công việc như thế nào sau khi bị bãi nhiệm?

+ Ông Hoàng Đình Châm: Hiện nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa bàn và chưa xem xét việc này.

. Xin cảm ơn hai ông.

Vẫn là công chức Về bản chất, cuộc họp bất thường của HĐND tỉnh Hà Giang là bỏ phiếu bất tín nhiệm với một đại biểu HĐND, đồng thời là chủ tịch tỉnh - chức danh do HĐND bầu. Việc bãi nhiệm này là thực hiện theo các luật về tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, giống như khi HĐND bầu ai đó làm chủ tịch tỉnh rồi phải được Thủ tướng phê chuẩn, lần này Thủ tướng cũng phải phê chuẩn kết quả bãi nhiệm với ông Tô. Việc HĐND bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu HĐND và chức danh chủ tịch UBND tỉnh với ông Tô chưa phải là tiến hành kỷ luật. Ông Tô sau khi bị bãi nhiệm vẫn là công chức của UBND tỉnh. Xét các vi phạm về đạo đức, lối sống, cơ quan này có thể tiếp tục kiểm điểm, xử lý kỷ luật ông Tô về hành chính với các hình thức kỷ luật được quy định trong Luật Cán bộ, công chức như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc… Ông NGUYỄN HỮU ĐỨC, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ

VĂN TIẾN lược ghi