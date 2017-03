Không có Đảng trừu tượng vô hình

Lãnh đạo như thế nào để phát huy những thế mạnh, hạn chế tối đa những tiêu cực phát sinh do các đặc điểm trên là bài toán khó đặt ra cho Đảng bộ Quảng Ninh, đứng đầu là Bí thư Nguyễn Duy Hưng - người vừa được tuyên dương là tấm gương học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Hưng nói: “Đảng có hai độc quyền, một là chỉ đạo bằng nghị quyết, hai là kiểm tra, xử lý cán bộ”. Do đó, khi Trung ương mới thí điểm nhất thể hóa ở cấp xã, tỉnh Quảng Ninh đã mạnh dạn làm. “Chúng tôi không tách bạch hoạt động của Đảng với hoạt động của chính quyền, mà hằng tuần, cả hai bên đều tổng kết chung công tác, rút ra kết luận và đề xuất hướng giải quyết các vướng mắc. Tất cả các cấp ủy từ tỉnh đến thành phố, thị xã, huyện đều làm như vậy” - ông cho biết.

Cách thức lãnh đạo như trên đã khắc phục tình trạng “song trùng lãnh đạo”: Nhiều cơ quan chỉ đạo nhưng không nơi nào chịu trách nhiệm về hiệu quả. Do đó, thay vì khởi công ồ ạt các công trình “bề nổi”, năm qua Quảng Ninh đã tạm dừng đầu tư một số công trình có vốn trên 1.000 tỉ đồng như nhà hát, sân vận động để tập trung vốn làm hạ tầng giao thông, xây dựng trường học, bệnh viện. Theo ông Hưng, “có hạ tầng giao thông tốt thì mới có điều kiện để phát triển nhanh về mọi mặt”. Với người dân, họ đồng thuận ngay bởi những công trình thiết thực đó.

Hơn thế, khi Tỉnh ủy “tuyên chiến” với than lậu thì bí thư phải đi đầu, phải quyết liệt trong chỉ đạo và xử lý. “Dù có phải kỷ luật một số cán bộ, đảng viên nhưng cuối cùng chúng tôi cứu vãn được tình thế xấu, không bị “năm mất”: tài nguyên, môi trường sống, ổn định về trật tự an ninh, cán bộ, đặc biệt là mất lòng dân” - ông nói. Do vậy, trước khi được biểu dương về gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ, nhiều người đã biết đến ông Hưng ở sự kiện bị “than tặc” dọa đặt mìn giết…

Vài ngày nữa Đảng tròn tuổi 80. Đó đây vẫn có những kêu ca về tình trạng “đấu đá” giữa bí thư và chủ tịch, kêu ca về việc xây dựng những công trình ngàn tỉ lãng phí chạy theo thành tích… Nhưng từ kinh nghiệm của Quảng Ninh, rõ ràng là không có Đảng trừu tượng vô hình. Đảng qua cảm nhận của người dân chính là hình ảnh những cán bộ tận tụy, đổi mới và bản lĩnh như thế.

PHAN LỢI