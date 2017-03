Không cung cấp thông tin phải bị chế tài

Ngày 22-6, bên lề Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn - cung cấp thông tin cho báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức, Cục trưởng Hoàng Hữu Lượng cho biết thêm: “Trường hợp một số NPN né cung cấp thông tin cho báo chí là do lượng thông tin họ nắm chưa đầy đủ, chưa chuẩn xác nên không dám phát ngôn vì sợ sai. Tuy nhiên, theo quy định thì thông tin biết đến đâu cung cấp đến đó, không được giấu giếm, bưng bít. Còn nếu né tránh là vi phạm”. Tại hội nghị, ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông), cũng nhấn mạnh: Phải xác định rõ người có thẩm quyền để chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, tránh trường hợp im lặng hoặc né tránh gây bức xúc, tạo cảm giác như là thách thức dư luận. “NPN nên chia sẻ với báo chí để ngăn chặn những tác động xấu do thiếu thông tin gây ra” - ông Nghiêm nói. TẤN TÀI