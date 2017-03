Không để dân đói, dịch bệnh bùng phát

Thủ tướng đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã chủ động chăm lo sản xuất, sức khỏe và đời sống nhân dân, chủ động bố trí học sinh nghỉ tránh rét và học bù. Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT bảo đảm đủ giống cấy bù lại cho những diện tích lúa, mạ đã bị chết rét và giúp dân khôi phục đàn gia súc, đồng thời chỉ đạo quyết liệt không để dịch cúm gia cầm tái bùng phát.

Theo đó, nguồn vốn hỗ trợ được dùng nguồn ngân sách dự phòng ở các địa phương và Trung ương sẽ hỗ trợ một phần vốn và giống. Các tỉnh khó khăn sẽ được hỗ trợ mức cao hơn. Đối với các hộ đã vay vốn nhưng bị ảnh hưởng của rét sẽ được khoanh nợ và cho vay tiếp để phát triển trồng trọt và chăn nuôi...

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong đó chú trọng tới tuyên truyền cho nhân dân về chống rét, đặc biệt quan tâm đến người già, trẻ em và người có bệnh mãn tính; bảo đảm cơ sở vật chất, thuốc, phương tiện cấp cứu kịp thời xử lý các trường hợp liên quan đến thời tiết lạnh... Bộ GD-ĐT bố trí kế hoạch học phù hợp, bảo đảm chất lượng năm học cho học sinh.

Theo Cục Chăn nuôi, tính đến chiều 15-2, đợt rét đậm, rét hại kéo dài hơn một tháng nay ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã làm chết trên 37.255 con trâu, bò, thiệt hại khoảng 180 tỉ đồng. Cục trưởng Cục Chăn nuôi Hoàng Kim Giao lo ngại sắp tới sẽ có mưa phùn, ẩm ướt, kết hợp nhiệt độ thấp, trong khi sức đề kháng của trâu, bò đã suy giảm, nên nhiều khả năng số trâu, bò chết sẽ còn gia tăng nếu không có các biện pháp kịp thời.

Hiện, Bộ NN-PTNT đã cử 4 đoàn công tác đi các tỉnh phía Bắc để đôn đốc các địa phương theo dõi sát sao và tích cực tuyên truyền các phương pháp bảo vệ đàn gia súc. Bộ NN-PTNT cũng đề nghị Thủ tướng xem xét hỗ trợ 1 triệu đồng/con trâu, bò chết và 500.000 đồng/con nghé hoặc bê chết. Trước mắt, bằng nguồn kinh phí địa phương, các tỉnh, TP tạm thời hỗ trợ cho bà con một phần kinh phí; đồng thời, có chính sách khoanh, dãn hoặc xóa nợ cho gia đình có gia súc chết.

Theo thống kê của Cục Trồng trọt, đến ngày 15-2, đã có 107.300 ha lúa chết và 9.370 ha mạ chết, nhiều nhất là tại Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An... Cục phó Cục Trồng trọt Nguyễn Xuân Dương cho biết, diện tích lúa và mạ chết ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ trong đợt rét vừa qua là rất lớn, giá trị thiệt hại lớn hơn nhiều so với thiệt hại của đàn gia súc. Ngoài ra, đã có lượng lớn diện tích đậu, ngô bị hư hại do rét đậm kéo quá dài.

Theo Cục Trồng trọt, với 9.370 ha mạ chết, sẽ phải bổ sung lượng thóc giống là 9 tấn, đây là lượng giống thiếu hụt rất lớn và rất khó bổ sung đủ. Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo huy động tất cả nguồn giống, song vẫn lo ngại xảy ra việc thiếu giống. Bộ cũng đề nghị hỗ trợ nông dân 70% giống lúa.

Trong khi đó, thời tiết rét đậm cũng khiến hầu hết các trung tâm giống thủy sản khu vực miền núi phía Bắc bị thiệt hại lớn và có thể miền Bắc sẽ đứng trước nguy cơ thiếu cá giống cho vụ xuân 2008.