Không để dân vùng lũ chịu đói rét, thiếu nơi trú

Áp thấp nhiệt đới đe dọa Trung bộ: Bão Jangmi mạnh lên cấp siêu bão Chiều qua (27-9), một áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên khu vực giữa biển Đông ở vị trí 15,5 đến 16,5 độ vĩ bắc, 114,6 đến 115,6 độ kinh đông trên khu vực phía đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật trên cấp 6. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió xoáy mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam nên ở khu vực nam biển Đông có gió mạnh giật trên cấp 7, biển động. Áp thấp nhiệt đới này sẽ nối với vùng mưa tại Bắc bộ tạo ra vùng nhiễu động nhiệt đới kéo xuống phía nam, gây mưa to cho các tỉnh Trung bộ trong những ngày tới. Hôm qua (27-9), bão Jangmi đã mạnh lên thành siêu bão 250 km/giờ (cấp 18) và giật trên 300 km/giờ. Cơn bão mạnh nhất trong mùa bão năm nay ở Thái Bình Dương đang di chuyển về hướng Đài Loan và ảnh hưởng đến một phần đông bắc biển Đông trong hôm nay (28-9). Dự báo bão Jangmi sẽ còn duy trì cấp gió 17, 18 trong hôm nay và ngày mai (29-9), gây gió mạnh trên cấp 12 ở khu vực đông bắc biển Đông. V.SỰ