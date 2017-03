Không để tham quan, ô lại lọt vào bộ máy

Thu phí bảo trì đường bộ: Hợp lý nhưng không hợp tình

Trả lời câu hỏi của ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) về tính pháp lý và những bất cập của phí giao thông đường bộ, bảo trì đường bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Nghị định 18 về quỹ bảo trì đường bộ được xây dựng căn cứ vào Luật Giao thông đường bộ. Do đó, quy định phí xây dựng đường bộ được thu hằng năm trên đầu phương tiện chỉ thay đổi phương thức thu, chế độ thu so với hiện hành. Cạnh đó, mức phí sử dụng đường bộ được xác định trên cơ sở tải trọng của phương tiện tác động lên cầu, đường, không căn cứ vào giá trị phương tiện. Do đó, phí sử dụng đường bộ không phải là một thứ thuế đánh vào tài sản phương tiện cơ giới.

Tuy vậy, ông Lịch vẫn nói thu như thế dù hợp lý nhưng không hợp tình và kiến nghị Chính phủ nên nghiên cứu kỹ lại phương thức thu để được lòng dân.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong cưỡng chế, thu hồi đất

Tiếp tục chấn chỉnh công tác bồi thường, thu hồi đất, nhất là trong thực hiện cưỡng chế. Yêu cầu chủ tịch UBND các cấp nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục các hạn chế, yếu kém trong thực hiện công tác này. Cần phải làm tốt từ khâu quy hoạch sử dụng đất đến việc lập và triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, sát thực tế, nhất là đối với các dự án đầu tư khu đô thị, khu công nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận và tự giác chấp hành, trong trường hợp buộc phải cưỡng chế thì cần có phương án chặt chẽ, đúng pháp luật.

(Trích Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước QH sáng 15-6)