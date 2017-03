Không để tiếp diễn tình trạng di dân tự do

Đồng thời tỉnh Điện Biên có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo UBND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông để giải quyết số hộ dân di cư tự do đến cư trú trái phép tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.

Xét đề nghị của UBND tỉnh Đăk Nông về giải quyết tình trạng dân di cư tự do đến tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu, trước mắt, UBND tỉnh Đăk Nông sử dụng số vốn đã được giao cho tỉnh trong dự toán ngân sách địa phương năm 2008 để đầu tư các dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do.

Trong quá trình thực hiện nếu thiếu vốn, căn cứ báo cáo UBND tỉnh Đăk Nông, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc hỗ trợ vốn đầu tư cho tỉnh Đăk Nông.

Theo khảo sát mới nhất của HĐND tỉnh Đăk Nông, từ năm 2004 - 2007 đã có 3.010 hộ với 13.818 nhân khẩu từ các tỉnh miền núi phía bắc di cư tự do vào Đăk Nông. Họ tập trung tại các xã khó khăn nhất của tỉnh như Đăk Ha, Quảng Sơn (huyện Đăk Glong); Đăk Ngo, Đăk Búk So (huyện biên giới Tuy Đức)…

Theo Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, một trong những nguyên nhân khiến chính quyền “đau đầu” nhất là không có cách nào kiểm soát nổi nạn phá rừng, mua bán đất do dân di cư tự do gây ra. Hàng năm, hàng trăm ha rừng ở Đăk Nông bị gọt trụi do nhu cầu đất sản xuất của dân di cư tự do.