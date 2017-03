Không để tội phạm gia tăng, hoành hành

“Ở đâu có tội phạm, chủ tịch, bí thư, trưởng công an phải chịu trách nhiệm cá nhân. Trong đó, trưởng công an nếu để xảy ra tội phạm hoành hành, phải xử lý, chuyển công tác” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh nội dung trên trong buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM về kết quả sau một tháng triển khai công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán 2013 vào sáng 28-1.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương thành tích đạt được của Công an TP.HCM trong cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm. Trước kết quả đạt được, TP phải chú ý tới hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, các điểm vui chơi trá hình tiềm ẩn các loại tội phạm để tấn công mạnh mẽ, không để tội phạm gia tăng. Trong công tác phòng, chống tội phạm phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nhất là lực lượng chuyên trách như công an. Đặc biệt, lực lượng công an phải chống việc bảo kê, bao che các loại tội phạm. Đây là yêu cầu hàng đầu đối với công tác xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM sáng 28-1. Ảnh: LƯU NGUYỄN

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân nhận định sau hơn một tháng triển khai quyết liệt, các đơn vị trực thuộc của Bộ Công an, Công an TP phối hợp với lực lượng quân sự ra quân truy quét tội phạm, đạt kết quả được nhân dân đồng tình, ủng hộ. TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh tội phạm, bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết thực sự an toàn.

Trung tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Bộ Công an sẵn sàng hỗ trợ TP triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm.Tuy nhiên, TP vẫn phải có giải pháp quyết liệt kiềm chế tội phạm. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, nhất là tuyên truyền về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nguy hiểm. Đồng thời, cấp cơ sở phải chấn chỉnh việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác tội phạm; kiểm tra và siết chặt các loại hình kinh doanh quán bar, vũ trường, cầm đồ; quyết liệt ngăn chặn và chống tình trạng bảo kê trong lực lượng công an.

Về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TP bảo đảm không xảy ra tình trạng lộn xộn trong vận tải hành khách, xử lý nghiêm các trường hợp bắt chẹt hành khách, mất an toàn phương tiện và không để người dân thiếu phương tiện về quê ăn tết.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Minh Trí cho biết ngày 15-12-2012, các lực lượng của TP đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm cùng với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả là tình hình tội phạm đã được chặn đứng, kéo giảm: phạm pháp hình sự xảy ra 688 vụ (giảm 103 vụ), triệt phá 98 băng nhóm, bắt 239 đối tượng, kiểm tra hành chính 870 đối tượng và 545 xe máy các loại có biểu hiện nghi vấn; khám phá bốn chuyên án, phá án 187 vụ, bắt 356 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, thu 4.506 g heroin, 1.786 g ma túy tổng hợp.

ÁI NHÂN