Không để vấn đề biển Đông chia rẽ Việt Nam - Trung Quốc

Đối thoại chiến lược Việt-Mỹ Theo TTXVN, chiều 8-6, tại Hà Nội, Đối thoại chiến lược về chính trị-an ninh-quốc phòng Việt Nam-Mỹ lần thứ ba đã kết thúc tốt đẹp. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam và phía Mỹ do ông Andrew J. Shapiro, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, dẫn đầu tiến hành cuộc đối thoại. Đây là đối thoại thường niên giữa hai nước về các vấn đề chính trị và an ninh song phương và khu vực nhằm tăng cường tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tình hình an ninh khu vực và toàn cầu, chống phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, chống khủng bố, phòng chống ma túy, cứu trợ thiên tai, an ninh trên biển, tìm kiếm cứu nạn... Hai vị chủ trì cuộc đối thoại khẳng định quan hệ Việt Nam-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên mọi lĩnh vực, không chỉ song phương mà cả trên những diễn đàn đa phương. AT