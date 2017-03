Không đồng ý bỏ lãi suất cơ bản

GS Nguyễn Lân Dũng (Dăk Lăk): Nước có nhiều tỷ phú nhất thế giới Tại sao đồng tiền của chúng ta giá trị quá thấp đến như vậy, thấp hơn cả của Lào? Có lẽ Việt Nam là nước có nhiều tỷ phú nhất thế giới. Đồng tiền xu, đồng tiền hào không có đã đành, đồng 100 cũng không có nữa, đồng 500 bây giờ cũng không biết dùng làm gì, bơm xe cũng phải 2.000 đồng. Hiện nay ở trong kho có hàng tấn tiền xu đang rỉ, vậy ai chịu trách nhiệm việc in tiền xu bằng những kim loại tồi, nó rỉ người ta không dùng và không phù hợp với tập quán của người mình trong tình hình hiện nay? Tiền polymer khi đưa ra QH thì nói không thể làm giả được nhưng bây giờ thì rất nhiều. Để cho đồng 500.000 quá nhiều thì tiền Việt Nam sẽ như thế nào, trách nhiệm của ai? Lãi suất cơ bản là căn cứ để xác định mức trần lãi suất cho vay của các tổ chức, cá nhân. Điều 476 BLDS quy định: “Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do NHNN công bố”. Đó cũng là căn cứ để xác định hành vi cho vay lãi nặng theo Điều 163 BLHS: “Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm”.