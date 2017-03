Không đưa sân golf vào chất vấn vì thời gian có hạn

Các nhóm vấn đề chính được đưa ra chất vấn Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng: Thực trạng và giải pháp để hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông, nhất là tại các TP lớn; các giải pháp của Bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trong điều kiện phải kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát: Các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, phòng, chống biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị xuất khẩu hàng nông sản, an toàn thực phẩm…; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận: Làm sao nâng cao chất lượng giáo dục, giảm học thêm, dạy thêm; quản lý mầm non công lập tốt hơn; Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ: Các vấn đề liên quan đến quản lý giá cả, xăng dầu, điện, than theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; giải pháp giảm bội chi ngân sách, đầu tư công có hiệu quả; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình: Làm thế nào để tái cơ cấu ngân hàng cho hiệu quả; chính sách tiền tệ như thế nào để vừa thắt chặt tín dụng và chống được lạm phát…; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Vấn đề về quản lý kinh tế-xã hội năm 2012, tập trung vào thể chế kinh tế, nhân lực, cơ sở hạ tầng…