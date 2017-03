Không hô hào suông ở các hội nghị

Thủ tướng khẳng định năm 2008, công tác phòng chống tham tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, phải bằng hành động thiết thực, cụ thể, không hô hào suông trên các diễn đàn, hội nghị.

Đất đai, cổ phần hóa là vấn đề được nêu nhiều tại hội nghị. Phó tổng Thanh tra Chính phủ kiêm Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Mai Quốc Bình cho rằng hiện công tác quản lý đất đai của ta còn yếu kém. Từ đầu năm đến nay thanh tra các bộ ngành, địa phương đã phát hiện gần 4.000 ha đất sai phạm. Nhiều vụ con em cán bộ được ưu ái đất trong các dự án tái định cư, xây dựng đô thị...

Liên hệ tới vụ tham nhũng ở Tổng công ty Vật tư nông nghiệp đang được điều tra, Thủ tướng cho biết đã phát hiện những việc mà trước đây 10 năm ông đã cho kiểm tra mà không phát hiện ra. Vì vậy, quan điểm nhất quán là tham nhũng dù xảy ra ở đâu, từ năm nào mà đã phát hiện thì phải xử lý.

Theo báo cáo của VKSND tối cao, đến cuối tháng 11-2007, cả nước đã phát hiện mới gần 430 vụ tham nhũng với 960 bị can, tăng hơn 60% so với năm 2006. Trong đó, hành vi tham ô chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 58% số vụ, 55% số bị can), nhận hối lộ (chiếm 16% số bị can bị khởi tố), lợi dụng chức vụ quyền hạn (14%), lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản (10%).