Không làm phức tạp hóa tranh chấp trên biển Đông

“Trong quá trình thực hiện nhận thức chung, hai bên Việt Nam và Trung Quốc cùng nỗ lực gìn giữ tình hình ổn định ở biển Đông, không áp dụng hành động làm phức tạp hóa hoặc mở rộng thêm tranh chấp. Hai bên đồng ý với nguyên tắc dễ trước, khó sau. Đồng thời, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như: nghiên cứu khoa học hải dương, bảo vệ môi trường, dự báo khí tượng thủy văn, thăm dò khai thác dầu khí, tìm kiếm cứu hộ trên biển, tàu hải quân đi thăm lẫn nhau, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin trực tiếp giữa quân đội hai nước”.

Theo bà Nga, vấn đề nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã được ghi nhận trong các tuyên bố chung của Việt Nam và Trung Quốc nhân các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Gần đây nhất là tuyên bố chung vào tháng 10-2008 nhân dịp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung Quốc. Theo đó, hai bên khẳng định quyết tâm gìn giữ hòa bình, ổn định ở biển Đông; tuân thủ nghiêm nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và tinh thần tuyên bố của các bên về cách ứng xử ở biển Đông; duy trì cơ chế đàm phán về các vấn đề trên biển; căn cứ các nguyên tắc và chế độ pháp lý đã được xác định bởi luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc năm 1982 để tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà các bên có thể chấp nhận được.

Bà Nga cũng cho hay các hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần 44 (AMM 44) giữa bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các đối tác, ASEAN+1, ASEAN+3,… diễn ra từ ngày 19 đến 23-7 tại Indonesia sẽ trao đổi những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trong đó, hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông là mối quan tâm chung và cũng là lợi ích chung của tất cả các nước. “Vì vậy vấn đề này đã, đang và sẽ được thảo luận tại các diễn đàn. Khi mà các nước có quan tâm thì vấn đề này sẽ được trả lời. Về phía mình, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực tăng cường xây dựng niềm tin và hợp tác vì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở biển Đông” - bà Nga nói.

Bà Nga cũng khẳng định lại về việc ba tàu hải quân Hoa Kỳ ghé thăm Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng từ ngày 15 đến 21-7 không phải là một cuộc tập trận hải quân như một số báo đã đưa tin. Đây là hoạt động giao lưu định kỳ hằng năm và đã được hai bên thỏa thuận từ trước nhằm tăng cường quan hệ hải quân hai nước, thực hiện các hoạt động nhân đạo, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động chuyên môn của hải quân và tìm kiếm cứu nạn.

trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến thông tin Úc điều tra vụ hối lộ để giành hợp đồng in tiền polyme có liên quan đến Việt Nam, bà Nga cho hay Việt Nam đã được phía Úc thông báo về việc bắt giữ sáu công dân Úc bị cáo buộc đã hối lộ để giành hợp đồng in tiền tại một số quốc gia. “Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Úc để điều tra làm rõ vụ việc để xử lý đúng theo các quy định của luật pháp Việt Nam” - bà Nga khẳng định.

G.NGUYÊN