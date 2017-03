Không nên cứng nhắc về chính quyền địa phương

CQĐP là pháp nhân công quyền

Theo các quy định hiện hành, chúng ta sử dụng khái niệm nhà nước để chỉ cho trung ương lẫn địa phương trên tất cả lĩnh vực như ngân sách, tài sản, thẩm quyền…, từ đó phân cấp nên nó trở thành nguyên nhân của cơ chế xin-cho, thiếu địa chỉ rõ ràng, đặc biệt vô cùng phức tạp về thủ tục hành chính nhưng lại tạo quá nhiều kẽ hở để tiêu cực.

Khi xác định CQĐP là pháp nhân công quyền thì sẽ dẫn đến việc phân định rõ ràng giữa ngân sách quốc gia do chính quyền trung ương đại diện và ngân sách địa phương thuộc CQĐP (do HĐND quyết định). Ngân sách quốc gia trợ cấp cho địa phương dù 1 đồng cũng phải do QH quyết định và giám sát thực thi; ngân sách địa phương dù 100 đồng vẫn thuộc thẩm quyền của HĐND địa phương mà QH không can thiệp. Tài sản quốc gia tọa lạc tại một địa phương do Chính phủ quản lý; tài sản của địa phương do CQĐP tự quản lý và tự chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương.

TS TRẦN DU LỊCH, Phó Trưởng đoàn chuyên trách

Đoàn đại biểu QH TP.HCM