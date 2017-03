Không nên hiến định vai trò kinh tế chủ đạo

Hiến pháp phải có hiệu lực ngay Về góp ý chung, tôi đề nghị HP phải có một điều khoản quy định rõ: “HP có hiệu lực ngay và đương nhiên kể từ khi ban bố, không phụ thuộc vào việc ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện. Mọi văn bản pháp luật trái với hay vi phạm HP vô hiệu ngay từ đầu. Việc hướng dẫn thực hiện hay hạn chế HP phải phù hợp với HP và chỉ bằng luật”. Đi vào các điều khoản cụ thể, tôi có một số ý kiến như sau: Khoản 2 Điều 15: Qua nghiên cứu thực tiễn quốc tế, đề nghị thêm và chỉnh lại như sau: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế bằng luật ở mức độ và thời gian cần thiết trong trường hợp khẩn cấp vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức, sức khỏe của cộng đồng”. Khoản 1 Điều 23: Theo tôi hiểu, công ước quốc tế và pháp luật nhiều nước cũng chỉ bảo vệ đời sống riêng tư, không bảo vệ bí mật cá nhân và bí mật gia đình. Nếu mở rộng như thế này thì sẽ không thi hành được Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Chống rửa tiền, hay quy định về kê khai tài sản. Ngay cả bí mật đời tư, càng là người chức vụ cao trong chính quyền hay người của công chúng thì phạm vi bảo vệ càng hẹp. Điều 26: Đề nghị ghi đúng và đủ như trong các công ước quốc tế để thể hiện địa vị pháp lý của các quyền này: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền tự do hội họp, quyền tự do lập hội, quyền tự do biểu tình”, không cần thêm cái đuôi “theo quy định của pháp luật”. Điều 30: Đề nghị sửa như sau: “Công dân có quyền được trưng cầu ý kiến về những vấn đề liên quan đến chủ quyền đất nước và vận mệnh quốc gia”. ĐBQH TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA (TP.HCM)