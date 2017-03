Không nên nới rộng quyền của cảnh sát giao thông?

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước không tán thành quy định giao thêm quyền hạn cho cảnh sát giao thông đường bộ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và các hành vi vi phạm khác xảy ra trên đường bộ như dự án luật. Quy định như vậy sẽ gây tình trạng chồng chéo giữa chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông với các lực lượng khác, trong khi nó là trách nhiệm của UBND các cấp. Đa số ý kiến tán thành quy định huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông trong trường hợp cần thiết.

Cũng trong sáng qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến lần cuối về các dự án luật Bảo hiểm y tế, Công nghệ cao, Đa dạng sinh học. Chiều qua và sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp kín để xem xét việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, chức năng của Ban Dân nguyện và các dự án luật Cán bộ, công chức, Quốc tịch.