Không thể lập riêng cơ quan điều tra tham nhũng!

Chưa biết Quốc hội quyết như thế nào nhưng những ai quan tâm không khỏi băn khoăn với đề xuất này vì nó không phù hợp thực tế lẫn lý luận.

Về thực tế, nếu thành lập cơ quan điều tra các tội phạm tham nhũng độc lập, tức là chúng ta không còn tin vào cơ quan điều tra Bộ Công an và cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng nữa. Điều gì xảy ra khi lòng tin vào hai lực lượng này bị giảm sút!?

Về sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước: Công an và quân đội đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, dưới sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, thống nhất quản lý của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của bộ trưởng Bộ Công an và bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Quân ủy Trung ương có nhiều người là ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương tham gia vào cấp ủy.

Về vị thế của hai lực lượng này trong xã hội thì không có bộ, ngành nào sánh được. Công an và quân đội có quân hùng, tướng mạnh mà không làm được thì liệu một cơ quan điều tra độc lập có làm được không?

Về lý luận, nếu cơ quan điều tra độc lập chống tham nhũng được thành lập thì cơ quan này sẽ trực thuộc ai?

Giả sử nó trực thuộc Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương thì cơ quan điều tra này là cơ quan của Đảng, mà Đảng chỉ lãnh đạo chứ không làm thay Nhà nước. Theo Điều lệ, trong Đảng có các ủy ban kiểm tra chứ không thể có một cơ quan đi điều tra, bắt bớ!

Nếu nó trực thuộc Quốc hội thì Quốc hội chỉ là cơ quan lập pháp và giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Quốc hội có thể lập ra cơ quan này hay cơ quan khác nhưng Quốc hội không thể trực tiếp điều hành bất cứ một cơ quan nhà nước nào.

Nếu trực thuộc VKS thì hiện nay VKSND Tối cao và VKS Quân sự Trung ương đang có cơ quan điều tra thực hiện nhiệm vụ điều tra các tội xâm phạm hoạt động tư pháp nhưng nhiều năm nay hiệu quả điều tra còn rất khiêm tốn. Có người đã đặt vấn đề nên bỏ hai cơ quan này trong tiến trình cải cách tư pháp, nếu giao thêm chức năng điều tra các tội phạm tham nhũng nữa, liệu họ có đảm đương nổi?

Lại nữa, nếu chỉ cần một cơ quan điều tra độc lập thì tòa án và VKS cũng là hai cơ quan “độc lập” với cơ quan hành pháp nhưng hai cơ quan này có thật sự độc lập? Tại sao khi kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm tham nhũng hai cơ quan này vẫn để lọt người, lọt tội và xét xử không nghiêm, vẫn bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu và hai cơ quan này cũng đang bị xã hội “không tin”!?

Chống tham nhũng cần có biện pháp đặc biệt và không phải bây giờ Quốc hội mới bàn. Trước đây đã có lần Quốc hội đề nghị phải thành lập tòa án đặc biệt để xét xử các vụ án tham nhũng nhưng ý kiến này không được chấp nhận. Nay nếu cần phải thành lập các cơ quan “đặc biệt” để chống tham nhũng thì không chỉ có cơ quan điều tra mà cả VKS và tòa án cũng phải là các cơ quan “đặc biệt”, không thuộc TAND Tối cao và VKSND Tối cao.

Vấn đề không phải là thành lập ra cơ quan này hay cơ quan khác, muốn chống tham nhũng hiệu quả, cần phải tiến hành cải cách một cách căn bản hệ thống các cơ quan nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng… chứ không phải những giải pháp làm rối thêm.

ĐINH VĂN QUẾ