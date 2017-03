“Không thể ngoảnh mặt với bức xúc của dân…”

“Chúng ta không thể ngoảnh mặt với bức xúc của người dân. Chúng ta vẫn nói là “của dân, do dân, vì dân” nhưng công tác điều hành chưa phục vụ lợi ích chính đáng cho người dân. Việc để các dự án “treo” nhiều năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân…”. Tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 2, TP.HCM vào ngày 24-6 cùng với đại biểu Quốc hội (QH) Nguyễn Đăng Trừng, Trần Du Lịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã phát biểu như trên.

Giám sát chặt chẽ các dự án lớn

Cử tri cho rằng họ vui khi biết QH không bấm nút cho dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam nhưng lại băn khoăn về quy trình giám sát các chương trình lớn của quốc gia.

Cử tri Lê Văn Minh (quận 1) đề nghị: “QH cần giám sát thực chất chứ không nên vội vàng, không đợi dư luận xôn xao rồi mới đi giám sát. Cạnh đó, việc tiếp xúc cử tri cần nhiều hơn nữa để nghe nhiều ý kiến của nhân dân. Đổi mới tiếp xúc cử tri là phải giám sát chặt hơn và theo tới cùng vụ việc nếu đó là ý kiến đóng góp xác đáng. QH phải đổi mới thật sự để phát huy dân chủ” - ông Minh đề nghị.

Người dân phường An Phú (quận 2) vui mừng khi được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đồng cảm với hoàn cảnh sống trong các dự án “treo”. Ảnh: N.NAM

Đồng tình với ý kiến này, cử tri Hoàng Thị Lợi (quận 1) cũng cho rằng những dự án lớn “đề nghị QH giám sát chặt chẽ. Đặc biệt là những dự án liên quan đến giải tỏa, đền bù thì phải đảm bảo chỗ tái định cư cho người dân được bằng hoặc hơn nơi ở cũ.

Cử tri Bùi Xuân Ích (quận 2) băn khoăn về việc cho nước ngoài thuê đất rừng: “Ta có mất cảnh giác không; làm như vậy là đúng hay sai; ai phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, Đảng, Chính phủ về vấn đề này nếu đất rừng cho thuê nằm vào vị trí an ninh, quốc phòng? Các dự án sân golf làm tràn lan khiến ai cũng sốc. Đất trồng lúa thì mất quá nhiều trong khi việc chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân thì không khả thi”…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho biết: “Việc cho thuê đất rừng trên thế giới là bình thường, còn ở Việt Nam do có một số nơi liên quan đến an ninh thì cần phải xem xét cẩn thận, Chính phủ đã có tiếp thu. Về sân golf, sắp tới Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có báo cáo nghiêm túc. Thực tế ở TP.HCM chỉ duy nhất có một sân golf ở Thủ Đức chứ không có chuyện mười mấy sân golf”.

Không thể kéo dài các dự án “treo”

Nhiều cử tri nằm trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục bày tỏ nỗi bức xúc về vấn đề giải tỏa, đền bù tái định cư. Cử tri Lê Văn So (quận 2) cho biết phường An Phú có quá nhiều dự án “treo” khiến người dân gặp nhiều khó khăn về xây dựng, sửa chữa, sang nhượng nhà cửa. Theo ông Bùi Tống Hoàng - thanh tra nhân dân phường An Phú, khu vực phường ông có đến cả chục cái dự án “treo” cả chục năm nay chưa nhúc nhích. Người dân thường gọi đùa đó là những dự án “xí phần” như các khu 131 ha, sân golf 90 ha…

“Vấn đề Thủ Thiêm tôi mong lãnh đạo TP và quận tạo điều kiện trao đổi với người dân để hai bên cùng thông suốt. Tôi đề nghị TP phải xem lại vấn đề nhà cửa cho người dân An Phú” - Chủ tịch nước nhắc nhở.

NHẪN NAM