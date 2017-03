Kích cầu sẽ không nằm trên giấy

Đó là cơ chế bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ chế bù lãi suất vay vốn ngân hàng, chính sách miễn giảm thuế hỗ trợ cho doanh nghiệp duy trì sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động. Quy định cụ thể như thế nào, các bộ, ngành liên quan như Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng nhà nước phải tập trung bàn bạc để ban hành ngay trong tháng 1-2009”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tại hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2009 tổ chức tại TP.HCM hôm qua (26-12).

Trang trại cũng được hỗ trợ

Ông Võ Hồng Phúc - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết gói kích cầu không chỉ hỗ trợ cho DN vừa và nhỏ mà cả nông trại, trang trại, kinh doanh hộ gia đình cũng được xem xét. Đề án cụ thể Bộ sẽ hoàn chỉnh và trình Thủ tướng thông qua trong tháng 1 tới. Để đẩy nhanh việc kích cầu, những dự án nằm trong danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ sẽ cho ứng ngay. Nơi nào làm càng nhanh sẽ được cấp càng nhiều, không dàn ngang như năm ngoái để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

“Việc dùng gói kích cầu 17.000 tỷ đồng vào đâu và ý định hỗ trợ bù lãi suất để DN vừa và nhỏ, hộ nông dân được vay lãi suất thấp cần phải nghiên cứu làm nhanh. Nhanh nhưng phải chặt chẽ, không thất thoát, nếu không chủ trương chỉ nằm trên giấy” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý.

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng vấn đề đáng lo lắng hiện nay là giải quyết tình trạng thất nghiệp. “Chưa bao giờ việc làm của nông dân, công nhân, người lao động hưởng lương lại khó khăn như năm nay. Chỉ kiểm tra tám tỉnh, TP như Vĩnh Phúc, Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... đã có 20.000 lao động mất việc. Phải sớm hỗ trợ cho DN để họ duy trì sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động”.

Không thiếu vốn mà bí đầu ra

Theo Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu, mới đây hai tổ công tác chuyên trách tại TP.HCM và Hà Nội đã được lập để kiểm tra xem có hay không việc doanh nghiệp (DN) khó tiếp cận vốn vay. Tuy nhiên, gần một tháng kiểm tra chưa có DN nào nói không tiếp cận được vốn vay ngân hàng cả.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cũng cho rằng các DN đình trệ sản xuất không phải do thiếu vốn hay không tiếp cận được vốn mà do không có thị trường tiêu thụ, không bán được hàng. “Hiện nay mình có vốn chứ không thiếu, ngay cả khi lãi suất 12%, DN vẫn đầu tư được. Do đó, cần có thêm một số giải pháp để kích cầu tiêu dùng. Đồng thời, giao cho Bộ phương án kích cầu xi măng để phục vụ cho các dự án kiên cố hóa kênh mương, thậm chí phục vụ cho cả đường cao tốc để tiêu thụ xi măng” - ông Nam nói.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đồng tình: Việc tiếp tục cho các địa phương vay vốn không lãi để kiên cố hóa kênh mương, phát triển làng nghề... cũng là một cách để kích cầu đầu tư. “Đề nghị Thủ tướng cho tăng vốn từ 2.000 đến 3.000 tỷ đồng để triển khai kế hoạch này rộng ở các tỉnh, thành. Ngoài ra, sẽ sử dụng nguồn vốn này để mở rộng phát triển giao thông nông thôn” - Bộ trưởng Ninh nói.

Lo an sinh xã hội tốt cũng là kích cầu

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân băn khoăn việc các địa phương chỉ quan tâm đến khía cạnh kinh tế mà quên đi phần xã hội. Bà Ngân cho rằng nếu không chăm lo đầy đủ cho an sinh xã hội thì khó phát triển kinh tế. Hiện Chính phủ đã có rất nhiều chính sách an sinh xã hội nhưng việc rà soát đối tượng để áp dụng chưa kịp thời và thiếu sót. “Chúng ta không thiếu tiền hay chính sách mà do cách quản lý không bao quát hết nên vẫn còn nhiều trường hợp không được chăm lo kịp thời” - bà Ngân nhận định.

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho hay Chính phủ vừa ký quyết định hỗ trợ nhà ở cho các vùng nông thôn, tổng cộng hơn 500.000 căn nhà trị giá trên 20 triệu đồng/căn. Trong đó, Chính phủ cho không khoảng 7-8 triệu đồng/căn, còn lại hỗ trợ cho vay 3%/năm và huy động từ các nguồn xã hội, họ hàng. Ngay trong tháng 1 Bộ sẽ tập hợp số liệu đối tượng được hưởng để triển khai ngay trong tháng 2. “Bộ Xây dựng cũng vừa trình Chính phủ đề án nhà ở xã hội dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động... Trước mắt, năm 2009 sẽ làm điểm một số dự án tại TP.HCM và Hà Nội” - ông Nam nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quan tâm bố trí đủ vốn thực hiện tốt các chính sách này để đảm bảo an sinh xã hội. “Trong năm tới, Chính phủ cũng dự kiến sẽ hỗ trợ các hộ nghèo lao động ăn lương hành chính sự nghiệp (đối tượng này tháng 5-2009 mới được tăng lương) một triệu đồng/hộ. Theo tính toán có khoảng 3.500 hộ sẽ được hỗ trợ với tổng cộng khoảng 3.500 tỷ đồng. Các khoản chăm lo an sinh xã hội này cũng là nguồn kích cầu rất lớn để kích thích người dân chi tiêu” - Thủ tướng nhấn mạnh.