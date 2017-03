Kích cầu trong nước để bù đắp giảm xuất khẩu

Đại biểu Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, nguyên Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam: Kinh tế năm 2009 sẽ khó khăn hơn Tôi cho rằng kinh tế năm 2009 sẽ có nhiều khó khăn hơn năm 2008. Sự suy giảm kinh tế thế giới sẽ tác động toàn diện đến nước ta (một là dòng vốn vào giảm, hai là xuất khẩu ra cũng giảm, ba là giá đầu vào tăng). Trong nước thì nguồn thu giảm do thực hiện các sắc thuế mới và giá dầu giảm. Ngân hàng vốn sẽ co lại, chính sách thắt chặt tiền tệ năm nay tác động xấu đến một bộ phận doanh nghiệp. Thêm vào đó là giá than, giá điện tăng sẽ làm GDP giảm. Những khuyết điểm của năm trước (như cơ cấu chậm chuyển dịch, đầu tư dàn trải thiếu hiệu quả, bội chi cao, nợ xấu tăng, thị trường chứng khoán giảm) nếu chưa được khắc phục sẽ cộng hưởng và tác động khốc liệt đến nền kinh tế. Chính phủ nên chú ý một là cứu cho bằng được các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa để đảm bảo phát triển bền vững. Thứ hai là khi chuyển hướng cho vay (khu vực nông thôn, môi trường...) phải chú ý đến hiệu quả và năng lực quản lý vì khi chi từ tiền công ra nếu không cẩn thận thì nó lại làm phình lạm phát lên. Thứ ba là tình hình thế giới đang chuyển biến, dấu hiệu giảm phát đã xuất hiện (chỉ số giá ở Thái Lan đã âm)... LÊ KIÊN ghi