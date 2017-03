Kiểm điểm 10 tập thể và 46 cá nhân liên quan

Theo kết quả báo cáo, đã có kiểm điểm và xem xét hình thức xử lý kỷ luật đối với 10 tập thể và 46 cá nhân có liên quan.

Theo đó, kiểm điểm, phê bình tập thể Ban Chỉ huy Công an quận, hai đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội của quận và tập thể lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy Công an phường 5, phường 7, phường 11 và phường 26.

Đối với cá nhân, Ban Chỉ huy Công an quận sẽ hạ một bậc thi đua đối với ba cán bộ, cắt thi đua năm 2013 đối với hai cán bộ. Kiểm điểm, phê bình bốn cán bộ, khiển trách năm cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch phường. Đối với ban chỉ huy (trưởng, phó công an phường) và chỉ huy đội nghiệp vụ công an quận sẽ cảnh cáo và điều chuyển công tác một trường hợp, khiển trách tám cán bộ, phê bình và cắt thi đua năm người. Ngoài ra, có bốn cảnh sát khu vực bị điều chuyển địa bàn...

UBND TP nhận định để cho các hiện tượng tệ nạn xã hội phức tạp xảy ra trong thời gian qua, nguyên nhân là do các cơ quan chức năng của quận Bình Thạnh (Công an quận, các đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận, UBND, công an các phường) đã buông lỏng công tác quản lý địa bàn, thiếu kiểm tra, chưa tập trung rà soát, nắm chắc tình hình tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. UBND TP sẽ tiếp tục tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn; xử lý, đề xuất xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân sai phạm.

Trước đó, quận Bình Thạnh thông tin đã tổ chức kiểm điểm và xem xét xử lý kỷ luật 10 tập thể và 63 cá nhân. Trao đổi về sự chênh lệch trong báo cáo của quận và của TP, bà Lê Thị Bích Khanh, Phó Chủ tịch UBND quận, cho hay có sự nhầm lẫn trong việc thống kê số lượng trong báo cáo của quận. Ví dụ, có người vừa bị khiển trách vừa bị hạ bậc lương hoặc vừa bị khiển trách, cắt thi đua nhưng bộ phận văn phòng đã thống kê nhầm.

ÁI NHÂN