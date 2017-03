Kiểm điểm Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Phước

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước Nguyễn Đồng Thông đã thừa nhận việc ký xác nhận cho 3 thí sinh dự thi có sự tham mưu của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở này. Đây là những thí sinh tự do chứ không phải đối tượng hợp đồng đào tạo theo địa chỉ. Trước khi ký cho 3 hồ sơ trên, ông Thông đã kiểm tra thấy có chữ ký nháy của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở. Theo quy định của Ban Giám đốc Sở này, các văn bản hoặc hồ sơ do các phòng tham mưu phải có ký nháy của trưởng phòng hoặc phó phòng và phải chịu trách nhiệm về việc tham mưu đó. Trước sự việc này, ông Thông đã nghiêm túc tự kiểm điểm phê bình nghiêm khắc và rút kinh nghiệm cần thận trọng hơn nữa trong công việc nhằm tránh các sai sót có thể xảy ra và được đa số đảng viên trong cuộc họp đồng tình.

Riêng đối với các cán bộ còn lại là ông Trần Minh Tiến, ông Nguyễn Hoàng Nam, bà Trần Nhật Nam Phương, bà Phạm Thị Bích Ngọc, Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bình Phước yêu cầu hoàn tất kiểm điểm trước ngày 30/9/2010.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu đã chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước căn cứ theo kết quả điều tra của Công an tỉnh, tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên sai phạm theo quy định.

Theo Công an tỉnh, qua điều tra xác định có 22 hồ sơ làm giả con dấu, chữ ký để các thí sinh được dự thi vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Các hồ sơ làm giả do các đối tượng, gồm: Đỗ Văn Thắng, Đặng Quang Vinh (Trường Trung cấp Quân y 2), Đặng Văn Nghiên, nhân viên Công ty cổ phần TMDV Anh Vinh (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) thực hiện. Cơ quan công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ các đối tượng này sang Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1, Quân khu 7 để tiến hành điều tra. Vụ làm giả hồ sơ còn liên quan đến ông Nguyễn Đồng Thông, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, với hành vi thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ dự thi của các thí sinh.

Ông Thông đã ký xác nhận trên phiếu dự thi, bản cam kết, giấy xác nhận cho Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Thái Văn, Vũ Văn Đại để chứng minh họ là thí sinh thuộc diện hợp đồng theo địa chỉ sử dụng nộp vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự thi, trong khi họ không thuộc đối tượng dự thi theo quy định. Ông Trần Minh Tiến, Trưởng phòng Tổ chức Sở Y tế tỉnh Bình Phước có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ dự thi của các thí sinh nên đã ký xác nhận thâm niên công tác cho các thí sinh: Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Thái Văn, Vũ Văn Đại, Nguyễn Tố Hải Hậu, Phan Thanh Hào, Lê Văn Thệ, Lê Công Khanh, Trần Thị Ngọc Lan, Nguyễn Quang Vinh, Dương Thanh Đằng.

Một số trường hợp vi phạm khác gồm: Bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Sở Y tế tỉnh đã lợi dụng chức vụ là Trưởng phòng khám đa khoa ký xác nhận cho 12 thí sinh có làm việc tại Phòng khám đa khoa Hoàng Nam, nhưng thực tế họ không làm việc tại đây, từ đó tạo điều kiện cho các thí sinh sử dụng hồ sơ giả để lừa dối Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào dự thi. Bác sĩ Lưu Văn Mậu, Phòng khám đa khoa Công ty TNHH Thiên Hoàng Hà có hành vi lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty đã ký xác nhận cho 10 thí sinh có làm việc tại Phòng khám đa khoa Lưu Mậu. Công an tỉnh Bình Phước đã đề nghị Ban Giám đốc Sở Y tế thu hồi giấy phép hành nghề của bác sỹ này. Bà Trần Nhật Nam Phương và Phạm Thị Bích Ngọc là nhân viên Phòng Hành chính quản trị Sở Y tế, đã thiếu trách nhiệm trong quản lý con dấu.

Theo nhận định của Công an Bình Phước, hành vi của các đối tượng trên đã tạo điều kiện cho các thí sinh sử dụng hồ sơ giả để lừa dối Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và được dự thi. Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Sở Y tế, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước xử lý kỷ luật các cán bộ trên theo đúng thẩm quyền và đúng với tính chất, mức độ sai phạm của từng người.

Theo TTXVN