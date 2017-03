Kiểm phiếu ngay trong đêm cho đến khi hoàn thành

Tối 22-5, Ủy ban bầu cử TP.HCM đã họp báo thông báo tình hình bầu cử trên địa bàn TP. Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM Phạm Phương Thảo cho biết tới 20 giờ 30 ngày 22-5, cử tri TP tham gia bầu cử đạt 99,81%. “Nhìn chung cuộc bầu cử tiến hành thuận lợi, thành công tốt đẹp, cử tri quan tâm, có ý thức cao trong việc đi bầu” - bà Thảo đánh giá.

Chiều cùng ngày, Đại tá Võ Văn Nhuận, Trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, cho biết tình hình trật tự an toàn giao thông ổn định tại tất cả điểm bỏ phiếu; các tuyến đường, không xảy ra nạn ùn tắc, kẹt xe, không xảy ra gây rối. Lực lượng của Phòng còn hỗ trợ các quận bảo đảm an toàn khi vận chuyển các thùng phiều về nơi kiểm phiếu.