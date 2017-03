Kiểm soát bất đồng, hợp tác toàn diện

Ngày 5-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam (VN) luôn coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị với TQ; sẵn sàng cùng TQ đưa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung đi vào chiều sâu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề xuất một số phương hướng lớn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian tới.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Đảng, Chính phủ TQ coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt. Ông Tập Cận Bình tán thành những phương hướng và biện pháp lớn nhằm phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xuất; cho rằng hai bên cần tích cực thúc đẩy hợp tác và kết nối kinh tế ở khu vực; khẳng định TQ sẵn sàng thúc đẩy cán cân thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững; sẽ khuyến khích doanh nghiệp TQ tăng cường hợp tác về thương mại và mở rộng đầu tư tại VN.





Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương như Liên Hiệp Quốc, APEC, ASEM, TQ-ASEAN. TQ và các nước ASEAN sẽ nỗ lực thúc đẩy đàm phán, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC), góp phần duy trì hòa bình, thịnh vượng và phát triển của khu vực và thế giới; khẳng định TQ ủng hộ việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, ủng hộ VN đăng cai tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trong đó có “Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản VN và Đảng Cộng sản TQ giai đoạn 2016-2020”, “Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân”, “Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Đức Thiên)”.

Cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm VN của Tổng Bí thư, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình cũng như những nhận thức chung quan trọng mà Tổng Bí thư hai Đảng đạt được trong cuộc hội đàm trước đó về phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc và trao đổi cấp cao để tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; thúc đẩy các cơ chế giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai bên; tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ và đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống hữu nghị Việt-Trung…

Liên quan đến vấn đề trên biển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh hai bên cần nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao về vấn đề trên biển; nhất là “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển VN-TQ” bằng các hành động thực tế, nhất quán; sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt-Trung, kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Duy trì hòa bình, ổn định và kiểm soát bất đồng trên biển; chân thành và thẳng thắn trao đổi, nghiên cứu vấn đề phi quân sự hóa ở biển Đông; bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở biển Đông; bảo đảm an toàn cho các hoạt động đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân; tích cực đàm phán phân định đi đôi với hợp tác cùng phát triển ở khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, sớm đạt kết quả thực chất; nghiêm túc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán thực chất để xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC).

Tổng Bí thư, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng thăm VN cũng như những thành tựu nổi bật mà nhân dân VN đã đạt được, cho biết mục đích chuyến thăm là nhằm tăng cường trao đổi chiến lược, trao đổi các phương hướng mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai nước Trung-Việt.

Về vấn đề trên biển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần kiểm soát tốt các bất đồng; thông qua hiệp thương để duy trì, giữ gìn ổn định trên biển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng với nhận thức chung quan trọng đạt được, với nỗ lực của hai bên, quan hệ song phương TQ-VN sẽ phát triển tốt đẹp, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đưa quan hệ hai nước tiếp tục tiến lên vững chắc.