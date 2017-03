Kiểm tra 23 người của Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên hai nhiệm kỳ

Việc kiểm tra Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên qua hai nhiệm kỳ (2001-2005 và 2005-2010) sẽ liên quan đến 23 đảng viên nằm trong Ban Thường vụ.

Liên quan đến việc sai phạm về đất đai trong vấn đề lập hàng loạt khu dân cư trái phép tại Long Xuyên, UBKT Thành ủy Long Xuyên cũng đang xem xét, xử lý kỷ luật chín cán bộ, đảng viên khác do liên quan đến việc tham mưu ký xác nhận chuyển quyền sử dụng đất trên các khu dân cư. Công an tỉnh An Giang đã kết thúc điều tra giai đoạn đầu, đề nghị truy tố 24 bị can (trong đó có 23 cán bộ, nguyên cán bộ ở TP Long Xuyên) và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

VĨNH SƠN