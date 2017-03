Kiên Giang: 2 lãnh đạo bị xử lý, thu hồi hơn 18 tỷ đồng tham nhũng

Theo Cụm thi đua số 4, Ban Nội chính Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2015, qua kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng ở 21 tỉnh, thành phố phía Nam, đã khởi tố 18 vụ với 81 bị can, truy tố 8 vụ với 14 bị can, xét xử 15 vụ với 26 bị can có hành vi tham nhũng.