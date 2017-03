Kiên Giang có chủ tịch mới

Ngày 28-10, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) để thực hiện công tác nhân sự của tỉnh theo luật định.



Tân Chủ tịch tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Phạm Vũ Hồng, sinh năm 1961, quê quán xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; trình độ cao cấp chính trị, chuyên môn kỹ sư thủy nông.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thanh Nghị để nhận nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Thanh Nghị vừa được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.



Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Văn Thi do nhận nhiệm vụ công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đặng Công Huẩn do Trung ương điều động, bổ nhiệm giữ chức phó tổng thanh tra Chính phủ.