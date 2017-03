Kiên Giang: Nguyên bí thư Huyện ủy Tân Hiệp bị khiển trách

Ban Chấp hành Tỉnh ủy Kiên Giang vừa kỷ luật khiển trách với ông Phan Văn Năm (nguyên Bí thư Huyện ủy Tân Hiệp) vì trong nhiệm kỳ lãnh đạo, ông Năm để nội bộ mất đoàn kết; huyện xảy ra nhiều sai phạm, để cấp dưới cố ý làm trái…

Đập bỏ và xây lại những căn nhà kém chất lượng tại tuyến dân cư từ kênh 3 đến kênh Zero (Tân Hiệp). Ảnh: VS

Trước đó, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đánh giá: Do buông lỏng quản lý mà sai phạm diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực với số tiền trên 20,3 tỉ đồng. Hàng trăm công trình đầu tư xây dựng đều có sai phạm, rút ruột, kê khống. Chẳng hạn vụ sập và tốc mái 60 căn nhà trên tuyến dân cư vượt lũ do UBND huyện Tân Hiệp làm chủ đầu tư. Thanh tra phát hiện có 300 căn nhà nhưng không đảm bảo chất lượng, vật tư bị rút ruột... Sau kết luận thanh tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Lê Văn Tuyền (nguyên trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tân Hiệp) về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và đang mở rộng điều tra.

Trong vụ cho Công ty CP Thủy sản Kiên Giang (KISIMEX) thuê đất, thanh tra cũng phát hiện ông Nguyễn Văn Tươi (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Hiệp) mắc nhiều sai phạm. “Huyện Tân Hiệp cũng như các cá nhân đã tùy tiện trong quản lý, sử dụng đất đai; tùy tiện trong sử dụng kinh phí bồi thường tạm ứng của doanh nghiệp…” - thanh tra kết luận. Từ vụ này, ông Tươi đã bị kỷ luật cách chức ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện…

VĨNH SƠN