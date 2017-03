Kiến nghị kỷ luật hai phó chủ tịch huyện vụ chia chác đất

(PL)- Tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam vừa kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh kỷ luật hai ông Châu Đình Quang và Lê Thanh Hoàng, đều là phó chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, do có liên quan trong việc chia chác đất ở Ba Bàu.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, năm 1996 UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch khu sản xuất Ba Bàu (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) 159 ha để cấp cho những người từ bỏ nghề rừng sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, dự án nói trên đã bị làm trái khi những người thực hiện mở rộng thêm hơn 50 ha, phân mỗi lô một hecta và cấp cho quan chức, cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã và người thân. Còn những người bỏ nghề rừng lại không nhận được tấc đất nào. Tính đến nay, liên quan đến vụ chia chác đất này, ba cán bộ đã bị khởi tố gồm Nguyễn Thanh Hương (nguyên trưởng Phòng Địa chính); Đoàn Công Sự (nguyên phó Ban đền bù giải tỏa) và Nguyễn Văn Thuận (nguyên phó chánh văn phòng UBND huyện) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã chứng minh hai ông Châu Đình Quang và Lê Thanh Hoàng phụ trách ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, gây thất thoát tiền nhà nước. PHƯƠNG NAM - PHÚ NHUẬN