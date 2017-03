Kiến nghị nâng hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi

(Vấn đề bảo hiểm tiền gửi đang được điều chỉnh bởi một nghị định của Chính phủ ban hành từ năm 1999 - PV). Theo dự thảo, Thủ tướng Chính phủ quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm trong từng thời kỳ theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước.

“Thủ tướng Chính phủ cần có sự điều chỉnh ngay hạn mức bảo hiểm tiền gửi. Số tiền 50 triệu đồng hiện nay chưa tương thích và không an toàn lắm, đặc biệt là trong bối cảnh đầy khó khăn, đầy sự thử thách và nghi ngờ đối với sự an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” - PGS-TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia, nói.

Vị đại biểu này dẫn chứng, Mỹ phải điều chỉnh mức này lên gấp ba lần thu nhập bình quân đầu người ở thời điểm khủng hoảng, mức này hiện nay gấp năm lần; trong khi Thái Lan là bảy lần... “Thu nhập bình quân đầu người của mình hiện nay trên 1.100 USD/người, tôi nghĩ nâng lên từ 150 đến 200 triệu đồng, ở mức đó thì bảo đảm hơn cho người dân” - ông Ngân đề xuất.

Một vấn đề khác gây nhiều tranh luận là loại tiền gửi được bảo hiểm. Dự thảo quy định tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam, không bảo hiểm đối với tiền gửi bằng ngoại tệ và các loại tiền gửi khác. Quan điểm của dự thảo nhằm hướng tới mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam và “chống tình trạng đô la hóa”. Mặt khác, thông lệ quốc tế cũng là không bảo hiểm tiền gửi ngoại tệ và kim loại quý khác.

Ông Ngân cho biết ngay bản thân ông cũng có quan điểm không thống nhất về vấn đề này, có những thời điểm ủng hộ, có thời điểm lại không. “Số liệu cách đây một năm, người dân đang gửi khoảng 10 tỉ đôla vào ngân hàng, nếu chúng ta không bảo hiểm tiền này, người dân rút thì tình hình có căng thẳng hay không? Mục tiêu của chúng ta là an toàn, nếu không ghi nhận điều này sẽ đe dọa tính an toàn của hệ thống. Tôi nghĩ có thể cân nhắc bảo hiểm đồng đôla thêm một thời gian. Chúng ta đang muốn chống đôla hóa nhưng chúng ta cứ điều hành để đồng đôla tăng giá so với VND, tiền VND cứ mất giá… Tôi nghĩ quá trình người dân gửi tiền bằng đồng đôla ở các ngân hàng ít nhất phải tầm 5-10 năm nữa” - ông Ngân phân tích.

Theo số liệu, đến cuối 2010, bảo hiểm tiền gửi thu phí được gần 7.000 tỉ đồng (trong khi tài sản của một ngân hàng nhỏ hiện nay khoảng 10.000 tỉ đồng). Thời gian qua, khi một số quỹ tín dụng nhân dân ở 11 tỉnh, thành phá sản, bảo hiểm tiền gửi đã chi trả tổng số tiền gần 19 tỉ đồng cho người gửi.

ĐỨC MINH