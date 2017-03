Kiến nghị sử dụng đất quốc phòng hợp lý

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, việc quản lý đất an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, như một số vị trí đất quốc phòng an ninh vẫn chưa sử dụng được do quá trình bàn giao không có bản đồ vị trí cụ thể hoặc không rõ ràng, chính xác; một số vị trí đất bị người dân lấn chiếm, đặc biệt là đất khu vực trường bắn TB3 (huyện Xuyên Mộc) và trường bắn Lam Sơn (huyện Tân Thành)… UBND tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp chặt với địa phương để có kế hoạch sử dụng đất phù hợp, tránh chồng lấn; hỗ trợ địa phương trong việc giải quyết khiếu nại, tránh tồn đọng, kéo dài… Hằng năm, theo định kỳ kiểm kê có báo cáo với địa phương.

Ông Lê Việt Trường đã ghi nhận kết quả cũng như chia sẻ những khó khăn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong công tác quản lý. Những vấn đề đưa ra tại buổi làm việc sẽ được tổng hợp để gửi các bộ, ban ngành liên quan giải quyết.

HUY PHONG