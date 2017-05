Kiên quyết không để dân thiếu đói do bão lũ

Sáng 30-9, mở đầu phiên họp thường kỳ tháng 9-2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các tỉnh miền Trung tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra. Các bộ, ngành chức năng tích cực phối hợp, hỗ trợ địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị chết và bị thương, bị thiệt hại về tài sản. Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ban, ngành, các lực lượng bộ đội, công an và chính quyền địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão đã làm hết sức mình, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống bão. Đặc biệt là thực hiện triệt để việc di dời dân ra khỏi những vùng nguy hiểm nên đã hạn chế được nhiều thiệt hại do bão gây ra.

Kiên quyết không để dân bị thiếu đói

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk chủ động tập trung mọi nguồn lực, thực hiện các biện pháp khẩn cấp khắc phục hậu quả bão, lũ. Tiếp tục tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương. Di dời những hộ dân trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, tổ chức thăm hỏi và cứu trợ kịp thời các gia đình có người bị chết, bị thương, bị mất nhà cửa

Huy động các lực lượng bộ đội, công an trên địa bàn cùng các tổ chức đoàn thể giúp dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa bị hư hỏng do bão, lũ. Bố trí nơi ở tạm cho những gia đình bị mất nhà cửa, sớm ổn định đời sống của nhân dân.

Khẩn trương tổ chức cứu hộ, có biện pháp bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm nước uống, quần áo cho nhân dân vùng bị cô lập. Nắm chắc tình hình thiếu đói để thực hiện việc cứu trợ kịp thời, kiên quyết không để người dân nào bị đói do thiếu lương thực. Cấp đủ thuốc chữa bệnh, thuốc khử trùng nước uống, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ. Khẩn trương sửa chữa, khôi phục lại các cơ sở hạ tầng thiết yếu: trường học, bệnh xá, giao thông, thủy lợi.

Khẩn trương đối phó với lũ

Theo Thủ tướng, để đối phó với mưa lũ lớn sau bão, cần khẩn trương cắm biển báo tại các nơi ngập sâu, cử người hướng dẫn việc đi lại qua các ngầm giao thông bị ngập sâu, kiểm soát chặt chẽ các bến đò ngang đảm bảo an toàn cho người qua lại, tránh xảy ra chết người do chủ quan, thiếu trách nhiệm. Có biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện, nhanh chóng khắc phục sự cố trên các tuyến đường, nhất là trên tuyến quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14, 24. Tổ chức phân luồng đảm bảo giao thông trên các tuyến chính.

Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn của trung ương đóng tại khu vực miền Trung kết hợp lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn của địa phương sẵn sàng thực hiện cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn trên sông và trên đất liền khi có yêu cầu. Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo tăng cường các lực lượng, phương tiện giúp tỉnh Kon Tum thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ tại các vùng bị cô lập.

Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khôi phục các công trình lưới điện bị hư hỏng, bảo đảm cung cấp điện an toàn cho các địa phương bị bão, đặc biệt là Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Chỉ đạo các biện pháp bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, kiểm soát giá cả thị trường tránh tình trạng lợi dụng đầu cơ tăng giá. Bộ Y tế cử các đoàn đến các địa phương vùng lũ để chỉ đạo, giúp đỡ công tác y tế và vệ sinh môi trường...

Lũ lên cao, mưa lớn diện rộng

Tính đến 6 giờ sáng 30-9, bão số 9 làm 38 người chết, 10 người mất tích, 81 người bị thương. Gần 5.800 nhà bị sập, trôi, nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông. Hơn 26.000 ha lúa, ngô, hoa màu các loại bị ngập.

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho biết Bộ đã tăng cường các máy bay trực thăng để cứu hộ, cứu nạn kịp thời các vùng bị chia cắt tại các tỉnh bị lũ, lụt nặng do bão số 9 gây ra.

Ngay trong sáng 30-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các phó thủ tướng và tất cả thành viên dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2009 đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9.