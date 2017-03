Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 70,9 tỉ USD

Khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm mạnh Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 6 Việt Nam đón khoảng 539.000 lượt khách quốc tế, giảm 19,9% so với tháng trước. Trong đó giảm nhiều nhất là khách đến với mục đích du lịch thuần túy, giảm 21,2%. Số khách Trung Quốc giảm 29,5% so với tháng trước. Khách quốc tế đến Việt Nam qua các cửa khẩu tuyến Trung Quốc cũng giảm 50% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính cả sáu tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 4,3 triệu lượt, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái.