Kinh tế phục hồi cao nhưng sức cạnh tranh còn thấp

“Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tiếp tục tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng, bảo vệ đất nước. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại nhanh ở những lĩnh vực cần thiết. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Phát triển bền vững kinh tế-xã hội khu vực biên giới và biển, đảo. Có chính sách phù hợp để thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù về quốc phòng an ninh. Chi tiền thoái vốn DNNN phải có địa chỉ Liên quan đến việc Chính phủ đề xuất lấy 10.000 tỉ đồng từ việc bán cổ phần DNNN bù đắp cho chi tiêu ngân sách (Báo cáo của Chính phủ về tình hình ngân sách), đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) cho rằng tiền bán bớt cổ phần của DNNN phải được đầu tư để làm những công trình thiết yếu, phúc lợi của người dân chứ không nên hòa vào ngân sách nhà nước. Ông lấy ví dụ: Chẳng hạn tiền thoái vốn từ Vinamilk, nếu chuyển để đầu tư BV Ung bướu thì nó mang lợi ích khác, coi như tài sản đó vẫn còn, còn nếu hòa vào ngân sách thì ông không ủng hộ. “Chi vào đâu, dự án nào là phải có địa chỉ và Quốc hội quyết theo địa chỉ đó. Cách đầu tư như vậy sẽ giảm đi được phần căng thẳng” - ông Lịch nói. ____________________________________ - Bình quân cả giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,9% (mục tiêu đề ra là 6,5%-7%). - Tính đến năm 2015 nợ công khoảng 61,3% GDP (ngưỡng cho phép là 65% GDP), trong đó nợ chính phủ 48,9% (ngưỡng cho phép 50% GDP), trong ngưỡng an toàn cho phép. Kế hoạch kinh tế 2016-2020 đề ra tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân năm năm đạt 6,5%-7%/năm, năm 2016 đạt 6,7%. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.750 USD. Bội chi ngân sách nhà nước năm 2016 là 4,95%, đến năm 2020 giảm xuống còn 4,8% GDP.