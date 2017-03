Kinh tế tiền mặt ẩn chứa nhiều nguy cơ tham nhũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết xử lý hiệu quả nợ công Tham dự và phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp thu những ý kiến đóng góp của cộng đồng DN quốc tế và nhìn nhận rằng những kết quả Việt Nam đạt được vẫn chưa tương xứng tiềm năng, chưa đáp ứng yêu cầu mong muốn của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế. Từ đó Thủ tướng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2015. Trong đó Thủ tướng cam kết năm 2015 tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tỉ giá lãi suất ổn định, giữ lạm phát mức 5%, tăng trưởng GDP đạt 6,2%, giảm bội chi ngân sách từ 5,3% xuống mức 5% và đảm bảo nợ công không vượt trần quy định an toàn cũng như xử lý hiệu quả nợ công, bảo đảm trả nợ đúng hạn, đầy đủ. Đồng thời xử lý có hiệu quả nợ xấu và đưa mức nợ xấu trong hệ thống ngân hàng về mức bình thường 3%. Thủ tướng cũng cho hay Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và xây dựng nhà nước pháp quyền, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế. Đồng thời chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế và phòng, chống tham nhũng hiệu quả. Thủ tục hành chính: Dân phiền, chính quyền kêu! (PL)- “Không chỉ người dân than thủ tục hành chính (TTHC) phiền hà mà xã/phường, quận/huyện, sở/ngành cũng than phiền. Điều này cho thấy công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính chưa thông thoáng, còn “tự làm khó” nhau… Thái độ của cán bộ, công chức gây phiền hà, có tiêu cực trong xử lý TTHC vẫn râm ran. Làm sao để dập tắt?”. Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân phát biểu tại hội nghị tổng kết cải cách hành chính (CCHC) năm 2014 như trên. Ông bày tỏ: “Phải cải cách TTHC thông thoáng để tạo niềm tin cho nhân dân. Kiên quyết thực thi kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, loại bỏ tiêu cực. Tuy nhiên, vẫn còn có lãnh đạo chưa quan tâm đúng mức công việc của mình, lúc xảy ra chuyện thì nói không biết. Làm chủ tịch phường mà không biết thì đừng có làm nữa!”. Trước đó, Sở Nội vụ cho biết kết quả chương trình CCHC năm 2014 tại TP.HCM có nhiều bước đột phá. Theo đó, có 24/24 quận, huyện và bảy sở, ban ngành tham gia cung cấp tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân qua hệ thống “một cửa điện tử”. “Một cửa liên thông” nhóm TTHC ba lĩnh vực hộ tịch - bảo hiểm y tế - đăng ký, quản lý cư trú đem lại nhiều lợi ích thiết thực, được người dân ủng hộ, mở rộng áp dụng phối hợp liên ngành giải quyết hồ sơ trong nhiều lĩnh vực khác… Tại hội nghị, đại diện Cục Hải quan, Sở Tư pháp TP.HCM cũng nêu những bước tiến trong việc CCHC về kiểm tra hàng hóa, bổ sung hồ sơ (nếu có) trong thời hạn quy định, chấm dứt tình trạng gần đến thời hạn trả kết quả mới yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ… BÌNH MINH Gần cuối buổi hội nghị, Văn phòng UBND TP.HCM nêu đích danh lãnh đạo UBND bốn quận/huyện và 28 phường/xã vắng mặt theo chỉ đạo của chủ tịch UBND TP. “Việc vắng mặt chưa biết lý do gì, dù chính đáng hay không, qua đó cho thấy nhận thức của người đứng đầu địa phương đó biểu hiện thái độ thiếu trách nhiệm với công tác CCHC” - lãnh đạo Văn phòng UBND TP.HCM nói.