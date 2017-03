Kinh tế TP.HCM tiếp tục chuyển biến tích cực

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp về tình hình kinh tế-xã hội-văn hóa và ngân sách TP quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2014.

Theo báo cáo của UBND TP, ba tháng đầu năm nền kinh tế TP tiếp tục vượt qua khó khăn, có chuyển biến tích cực. Hoạt động của các doanh nghiệp (DN) có biểu hiện phục hồi, tình hình sản xuất, kinh doanh được cải thiện. Sở KH&ĐT TP cho hay: Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của TP ước đạt hơn 184.277 tỉ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,46% so với tháng trước. Chỉ số này của quý I tăng bình quân 0,18% so với tháng 12-2013.

Ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá; chỉ số phát triển công nghiệp TP ước tăng 4,9% so với cùng kỳ. Tình hình đầu tư của DN trong nước và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục có chuyển biến tốt, tăng cả về quy mô vốn và số lượng DN đăng ký thành lập mới (tổng vốn đăng ký cấp mới tăng gấp 11,6% so với cùng kỳ).





Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,46% so với tháng trước. Ảnh: HTD

Về thu chi ngân sách, theo báo cáo của Sở Tài chính, ba tháng đầu năm tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 60.000 tỉ đồng, đạt 26,4% dự toán (tăng 16,07% so cùng kỳ). Theo Sở Tài chính, hầu hết các chỉ tiêu thu đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhất là từ khu vực kinh tế (tăng 9% so cùng kỳ). “Điều này cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh có sự phục hồi rõ rệt, các DN đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước” - đại diện Sở Tài chính nhận định.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhìn nhận GDP quý I-2014 tăng 7,7% so với cùng kỳ và mức tăng này cao hơn cùng kỳ hai năm liên tiếp cho thấy tình hình phục hồi kinh tế TP ổn định so với năm 2012, 2013.

Nói về phương hướng nhiệm vụ quý II, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tiếp tục yêu cầu các sở ngành, quận huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN phát triển sản xuất thông qua việc hỗ trợ vốn, ổn định nguồn điện cho sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời, ông Quân cũng chỉ đạo TP cố gắng hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, tăng cường hiệu quả đầu tư công, tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng của TP. Đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP năm 2014 từ 9,5% đến 10% như mục tiêu mà TP đã đề ra.

THU HƯƠNG