Kỷ luật chủ tịch huyện vì thiếu kiểm tra

Lý do, ông Lộc đã thiếu kiểm tra, kiểm soát dẫn đến quyết định sai vị trí đất để bồi thường cho dân, gây ra tình hình khiếu kiện phức tạp trên địa bàn. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thu, Bí thư Huyện ủy Hàm Tân, cho biết UBND huyện Hàm Tân cũng đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Mai Hữu Lộc, Giám đốc Trung tâm Quỹ đất huyện, cùng với lý do trên.

Được biết tháng 4-2012, huyện Hàm Tân ra quyết định thu hồi đất để làm hồ Sông Dinh 3 và xác định hơn 400 ha nằm ở vị trí 3 (được bồi thường 13.000 đồng/m2). Tuy nhiên, sau đó huyện lại xác định hầu hết diện tích đất trên nằm ở vị trí 5 (chỉ được bồi thường 7.000 đồng/m2) nên các hộ dân phản ứng, ngăn cản thi công. Nguyên nhân của việc thiếu nhất quán trên là do lỗi của cán bộ. Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Hàm Tân đã khởi tố, bắt giam bốn người dân do có hành vi chống người thi hành công vụ.

PHƯƠNG NAM