Kỷ luật Đảng nhiều cán bộ huyện Khánh Sơn

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa (Ban) quyết định kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng (gồm ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Khánh Sơn) đối với Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, do có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Ban cũng đề nghị cơ quan thẩm quyền giáng chức, giáng cấp ông Trung.

Ông Ngô Hữu Giác, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện này, nhận kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng; khiển trách về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Bá Chiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Khánh Sơn, do chưa chủ động nắm bắt tình hình phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép. Cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Tô Quốc Hùng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn và đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa cách chức hạt trưởng Hạt Kiểm lâm đối với ông Hùng. Kỷ luật với hình thức cách chức bí thư chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn, đề nghị Sở NN&PTNT cách chức giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn đối với ông Huỳnh Long Vấn.

Ban cũng đã thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với ông Cao Hồng Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn, do chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa tốt. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn nhiệm kỳ 2010-2015 nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm liên quan đến các sự việc trên.

TẤN LỘC - TN