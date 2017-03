Kỷ luật phó chủ tịch UBND thị xã Phước Long

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Phước, năm 2007, UBND tỉnh Bình Phước ủy quyền cho UBND huyện Phước Long (nay được tách ra làm thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập) tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư trung tâm chợ Đăk Ơ. Năm 2008, UBND huyện Phước Long thành lập hội đồng bán đấu giá do ông Hoàng Xuân Lương, phó chủ tịch UBND huyện, làm chủ tịch hội đồng.



Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, hội đồng bán đấu giá đã ban hành quy chế không phù hợp với chủ trương của tỉnh, gây thất thu ngân sách Nhà nước. Trước đó, ông Lương cũng đã ký quyết định bán thanh lý nhà xe của Phòng Giáo dục huyện Phước Long nhưng không điều chỉnh giá theo thời điểm nên áp giá sai, dẫn đến chênh lệch ngân sách Nhà nước hơn 40 triệu đồng, sau đó phải truy thu.



Năm 2007, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Ơ lập hồ sơ giao khoán đất sai đối tượng cho 3 cá nhân với diện tích 15 ha, trong đó em rể ông Hoàng Xuân Lương được nhận 6 ha.



Trong bản tường trình, ông Lương cho rằng việc giao khoán đất không đúng đối tượng là trách nhiệm của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Ơ. Tuy nhiên, theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Phước, có đủ cơ sở kết luận trong việc giao khoán 15 ha đất sai đối tượng có liên quan đến ông Hoàng Xuân Lương và ông Bùi Thanh Kỷ, hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Phước Long. Về việc này hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo T.Tiến (NLĐ)