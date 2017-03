Kỷ luật phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Tiền Giang

UBND tỉnh sẽ tiếp tục kỷ luật ông Minh về mặt chính quyền. Lý do kỷ luật là vì ông Minh đã có sai phạm trong việc tự tiện dọn tài sản của Siêu thị máy tính Westcom thuộc doanh nghiệp TGN (do ông Trần Hoàng Quân, con rể ông Minh làm giám đốc); tham mưu sai trong việc cấp phép đầu tư dự án Nhà máy nước Đồng Tâm.

Trước đó, do con gái và con rể có mâu thuẫn, chuẩn bị ly hôn nên ngày 23-3, ông Minh đã xông vào Siêu thị máy tính Westcom (phường 5, thành phố Mỹ Tho) gây sự, xô xát với gia đình sui gia. Sau đó, ông Minh cùng người nhà (trong đó có hai sĩ quan Công an tỉnh Tiền Giang) gọi xe tải, xe taxi đến chở nhiều đồ đạc của siêu thị. Sau sự việc, Siêu thị máy tính Westcom đóng cửa cho đến hôm nay. Theo ông Trần Hoàng Quân, sự việc gây thiệt hại rất lớn bởi nhiều sổ sách, chứng từ bị mất, đến nay doanh nghiệp chưa thể kiểm kê được tài sản bị mất và không thể quyết toán, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Trong việc này, UBKT Tỉnh ủy xác định ông Minh sai phạm vì đã trực tiếp gây gổ, xô xát, gây mất an ninh trật tự, gây ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh cán bộ lãnh đạo, đảng viên. UBKT Tỉnh ủy Tiền Giang cũng yêu cầu Công an tỉnh Tiền Giang kiểm điểm các cá nhân có liên quan.

Riêng vụ Nhà máy nước Đồng Tâm (kinh phí đầu tư 1.400 tỉ đồng), ông Minh là người trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép đầu tư theo hình thức BOO, không đúng quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, đến nay công trình không thể vận hành, thành vụ tranh chấp kéo dài giữa UBND tỉnh và chủ đầu tư.

HÙNG ANH