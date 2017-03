Kỷ luật trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Võ Tấn Ngành - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột. Ông Ngành bị kỷ luật vì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam oan đối với ông Đinh Quang Điền (trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Giám đốc Công ty TNHH Quang Điền).

Năm 2011, từ đơn tố cáo của một cá nhân, cho là ông Điền lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Công an TP Buôn Ma Thuột ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Điền. Sau đó VKS TP Buôn Ma Thuột phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Điền về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ án sau đó được chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý theo thẩm quyền.

Ngày 15-12-2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk có kết luận điều tra vụ án, chỉ rõ những khoản vay ngân hàng, tổ chức tín dụng và cá nhân của ông Điền đều thanh toán gốc và lãi đúng theo hợp đồng, không cấu thành tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau năm tháng bị tạm giam (từ ngày 22-6 đến 22-11-2011), công an đình chỉ điều tra bị can, đề nghị phục hồi sinh hoạt Đảng cho ông Điền…

Đầu năm 2013, VKS TP Buôn Ma Thuột đã xin lỗi ông Điền.

Liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Hồng Nam, Viện trưởng VKS TP Buôn Ma Thuột, cũng đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách; Phó Viện trưởng Phạm Thế Hà và kiểm sát viên Lê Mai Thắng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

