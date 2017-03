Kỷ lục và tấm lòng

Trước đó, truyền thông cũng tràn ngập thông tin về các kỷ lục được lập ra chào mừng đại lễ: 1.000 bộ áo dài, 1.000 trống đồng, 1.000 cây tre “long giáng”, 1.000 tác phẩm gốm sứ in các bài thơ cổ kim, sưu tầm 1.000 bài hát về Hà Nội, 1.000 vật phẩm chôn xuống lòng đất để “gửi tới mai sau”…

Có những công trình không chỉ hoành tráng về con số mà còn gây ấn tượng bởi tốc độ hoàn thành vì tính đi tính lại chỉ còn sáu tháng đã đến ngày đại lễ. Có công trình gây “tiếng vang” vì đến giờ vẫn chưa biết triển khai theo hướng nào như việc chọn 1.000 hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội trong 1.000 năm để hậu thế biết được cuộc sống hiện nay. Đến nay chính đơn vị đề xuất ý tưởng vẫn lúng túng vì chưa biết căn cứ tiêu chí nào để chọn đủ 1.000 hiện vật…

Công trình, kỷ lục nào cũng được quảng bá là “mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc” và “thiết thực chào mừng”. Nhưng câu hỏi đặt ra là Hà Nội ngàn năm cần bao nhiêu kỷ lục mang tính chất “chào mừng” như vậy, người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung hưởng lợi gì từ những công trình gắn mác “chào mừng đại lễ” như thế?

Đành rằng nhiều hoạt động như đúc 1.000 con rồng thời Lý là sử dụng nguồn vốn xã hội hóa. Nhưng bao nhiêu tấn đồng, bao nhiêu ngọc “điểm nhãn” cho rồng và bao nhiêu nhân lực xét cho cùng chỉ đạt được một mục đích rõ ràng nhất: quảng bá cho thương hiệu của một doanh nghiệp. Không ai dám chắc những sản phẩm ấy có đóng góp gì về mặt phát triển của mỹ thuật, kỹ thuật đúc đồng tương xứng với tầm vóc của sự kiện ngàn năm có một.

Đến đây, một câu chuyện cũ cần được nhắc lại: Trong đợt lễ hội đền Hùng năm 2008, chiếc bánh chưng và bánh dầy khổng lồ do một doanh nghiệp tư nhân cung tiến vua Hùng bị phát hiện chủ yếu là độn mút xốp và… bị mốc. Khi ấy, nhiều nhà văn hóa đã lên tiếng về việc tung hô quá đáng những kỷ lục như chiếc trống đồng to nhất, chiếc đèn kéo quân lớn nhất, những dòng thư pháp to và dài nhất, những cuốn sách dày nhất… Việc giới truyền thông đưa tin ồ ạt về những kỷ lục dường như đã góp phần gây nên lối suy nghĩ phổ biến trong xã hội: thích những thứ “hoành tráng” mà ít quan tâm đến chất lượng và hiệu quả thực sự!

Câu thành ngữ của cha ông “quý hồ tinh bất quý hồ đa” dường như đang bị bỏ quên trong thời buổi lạm dụng kỷ lục để “chào mừng đại lễ”.

BẢO PHƯỢNG