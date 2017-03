Kỷ niệm 50 năm ngày “chị Sứ” hi sinh

Phan Thị Ràng là hình mẫu của nhân vật chị Sứ trong tác phẩm Hòn Đất rất nổi tiếng của nhà văn Anh Đức.

Tại buổi lễ, ông Trần Đức Mậu - chủ tịch UBND huyện Hòn Đất - nhận định tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và sự hi sinh anh dũng của chị Ràng đã khơi dậy sức mạnh của lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Hòn Đất, góp phần dẫn đến thắng lợi hoàn toàn. Anh hùng Phan Thị Ràng sinh năm 1937, quê ở tỉnh An Giang. Năm 1950, chị bắt đầu tham gia cách mạng. Trong quá trình hoạt động chị bị địch bắt. Dù bị tra tấn, chị vẫn một lòng trung kiên với cách mạng và đã hi sinh khi vừa bước sang tuổi 25.

Năm 1994, chị Phan Thị Ràng được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

