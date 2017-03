Ký vội vì quá nhiều việc?

Hầu hết các sai phạm liên quan đến tham nhũng đều có sự dễ dãi của các cơ quan quản lý nhà nước. Tôi dám đảm bảo rằng nếu quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật thì sẽ không có sai phạm. Các cơ quan không thể ký bừa, ký ẩu để đến khi thanh tra lại đổ thừa do nhiều việc nên ký vội, không kịp kiểm tra”. Ông Lâm Xuân Trường, Chánh Thanh tra TP, đã khẳng định như vậy tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống tham nhũng sáu tháng đầu năm của TP.HCM vào sáng qua (18-7).

Thanh tra đến đâu, sai phạm đến đó

Ông Trường đưa ra dẫn chứng về vụ giao đất sai đối tượng tại huyện Cần Giờ năm 2005 kéo dài đến nay chưa khắc phục được. “Nếu không dễ dãi thì làm sao có thể cấp hàng trăm “sổ đỏ” sai trái như vậy? Hệ quả là người này bán cho người kia, qua tay mấy chủ gây khó khăn, phức tạp cho việc điều tra và rất khó khắc phục!”.

Ông Đoàn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, thừa nhận sai lầm của huyện là khi thực hiện chủ trương khai thác đất hoang ven biển cho các hộ nghèo thì lại có thêm phần của... cán bộ, công chức. Mặc dù cán bộ, công chức không phải là đối tượng giao đất, cho thuê đất nhưng khi một số người làm đơn xin khai hoang đất sản xuất thì huyện vẫn cấp. Cụ thể, 114 cán bộ, công chức và thân nhân của họ được cấp đất và làm “giấy đỏ” với gần 59 ha. Sau khi biết sai phạm, huyện đã kiểm tra, vận động họ trả lại đất nhưng đến nay chỉ thu hồi được 66 trường hợp.

Ông Phạm Văn Ngọc, Chánh Thanh tra huyện Hóc Môn, nêu sai phạm tại xã Bà Điểm. Xã đã “ém” một số nguồn thu đáng lẽ phải nộp ngân sách để chi cho việc nghỉ mát, thưởng quà Tết cho cán bộ, công chức. Trong 10 năm, số tiền bỏ ngoài ngân sách của xã mà thanh tra huyện phát hiện lên tới gần 1,4 tỷ đồng. Ông Ngọc cũng cho biết thời gian qua, số vụ sai phạm liên quan đến tham nhũng tại Hóc Môn có giảm nhưng thanh tra đến cơ quan nào cũng có sai phạm, không nhiều thì ít, phức tạp nhất vẫn là lĩnh vực xây dựng, nhà đất.

Tự phát hiện: Không có sai phạm nào!

Khi Chủ tịch Lê Hoàng Quân hỏi các quận, huyện về việc phát hiện sai phạm nhờ đâu thì hầu hết đều có câu trả lời chung “Nhờ dân tố cáo, báo chí phản ánh”. Ông Bùi Hoàng Danh, Chánh án TAND TP, cũng nói rằng hầu hết các vụ án liên quan đến tham nhũng chủ yếu nhờ vào phát hiện của người dân và báo chí chứ chưa thấy có vụ nào do các đơn vị tự phát hiện.

Đại diện quận Gò Vấp cũng cho biết hai vụ nhũng nhiễu tại phường 11 và 12 vừa được phát hiện là nhờ người dân viết thư tố cáo. Đơn cử là vụ chủ tịch phường 12 cố tình kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ để buộc đương sự phải tìm đến nhà riêng để “thỏa thuận” bằng tiền. Nhờ người dân tố cáo, quận đã bắt quả tang ông chủ tịch phường nhận tiền giải quyết hồ sơ ngay tại nhà...

Ông Lê Đông Phong, Phó Giám đốc Công an TP, cũng cho biết nhờ thông tin của một phóng viên mà Công an TP đã bắt được vụ một số công an quận Gò Vấp “làm tiền” dân khi giải quyết thủ tục hộ khẩu. “Vụ chủ tịch xã Đông Thạnh (Hóc Môn) cấp đất công ích cho một công an xã cũng nhờ vào sự phản ánh của dân” - ông Phong nói.

“Các lĩnh vực dễ tiềm ẩn tham nhũng như quản lý đất đai, nhà cửa, sử dụng tài sản công, ngân sách, đầu tư trong và ngoài nước... phải hết sức chú ý để phòng ngừa tham nhũng. Các đơn vị phải quan tâm đến nội bộ của mình. Phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu chứ như tôi mà tham nhũng thì nói cấp dưới ai nghe!” - Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.